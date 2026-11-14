احداث دهکده المپیک در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان -هادی حق‌شناس امروز (شنبه) در نشست شورای ورزش و جوانان استان که با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، جمعی از نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های مرتبط در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی گیلان اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی، برخورداری از دریا، ساحل و جلگه و موقعیت جغرافیایی استان، فرصت مناسبی برای توسعه رشته‌های ورزشی و میزبانی اردوهای تیم‌های ملی فراهم کرده است.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای برگزاری اردوهای ورزشی در خارج از استان و کشور افزود: بسیاری از تیم‌های ورزشی برای برگزاری اردو ناچار به سفر به مناطق دیگر کشور یا خارج از ایران هستند، در حالی که گیلان از شرایط طبیعی مناسبی برای میزبانی این اردوها برخوردار است.

اعلام آمادگی استان و منطقه آزاد برای تأمین نیمی از هزینه احداث دهکده المپیک

استاندار گیلان با طرح پیشنهاد ایجاد دهکده المپیک در استان تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم وزارت ورزش و جوانان با بهره‌گیری از مشاوران تخصصی، مطالعات و امکان‌سنجی لازم برای احداث این مجموعه را آغاز کند.

حق‌شناس با اعلام آمادگی مدیریت استان و منطقه آزاد انزلی برای مشارکت در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان با این پیشنهاد، آمادگی داریم نیمی از هزینه‌های اجرای آن را از سوی استان و منطقه آزاد تأمین کنیم.

وی ایجاد دهکده المپیک را طرحی دارای منافع ملی دانست و گفت: فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب در گیلان می‌تواند هزینه اردوهای تیم‌های ملی و فدراسیون‌ها را کاهش دهد و زمینه انتخاب این استان به‌عنوان یکی از مراکز آماده‌سازی ورزشکاران کشور را فراهم کند.

کاهش ۸۰ درصدی غرق‌شدگی در سواحل گیلان

نماینده عالی دولت در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش آمار غرق‌شدگی در سواحل استان طی تابستان امسال اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، میزان غرق‌شدگی در گیلان حدود ۸۰ درصد کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که شمار جان‌باختگان این حوادث از ۱۶ نفر در سال گذشته به کمتر از چهار نفر در سال جاری رسید.

وی این کاهش را حاصل تدابیر اتخاذشده، تقویت امکانات و تجهیزات نجات غریق و حمایت از ناجیان غریق دانست و افزود: فراهم کردن امکانات موردنیاز و پرداخت حقوق ناجیان غریق نقش مهمی در افزایش ایمنی سواحل دارد.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت آموزش همگانی شنا و مهارت‌های اولیه نجات غریق خاطرنشان کرد: با برخورداری گیلان از حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، شایسته نیست دانش‌آموزان استان با مهارت شنا آشنا نباشند؛ بنابراین آموزش شنا و اصول اولیه نجات غریق باید در برنامه‌های آموزشی مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین توسعه رشته‌هایی همچون والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی و سایر فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های طبیعی را از ظرفیت‌های مهم گیلان برشمرد و بر نقش آموزش‌وپرورش در گسترش ورزش دانش‌آموزی تأکید کرد.

تجهیز مساجد محلات کم‌برخوردار به امکانات ورزشی

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه ورزش محلات اظهار کرد: در گیلان حدود ۴۰ پهنه و ۶۱ محله کمترتوسعه‌یافته وجود دارد که نزدیک به یک‌پنجم جمعیت استان را در خود جای داده‌اند.

وی افزود: بسیاری از مساجد در مناطق مختلف دارای فضاهای قابل استفاده برای فعالیت‌های ورزشی هستند و تجهیز این اماکن به امکانات اولیه‌ای مانند توپ، تور و وسایل ورزشی، در مقایسه با ساخت مجموعه‌های بزرگ ورزشی هزینه کمتری دارد، اما می‌تواند آثار اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

حق‌شناس ورزش را یکی از ابزارهای مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر ورزش و جوانان، تعدادی از مساجد در این ۶۱ محله به‌صورت نمونه برای تجهیز و توسعه فعالیت‌های ورزشی انتخاب شوند.

حمایت از فوتبال ریشه‌دار گیلان با بسته‌های سرمایه‌گذاری

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ریشه‌دار تیم‌های سپیدرود رشت و داماش گیلان در فوتبال استان اظهار کرد: تلاش‌های صورت‌گرفته برای جذب حامی مالی و سرمایه‌گذار در این دو باشگاه، زمینه‌ای امیدبخش برای تقویت فوتبال گیلان است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، شرایط برای حضور قدرتمندتر این تیم‌های محبوب در رقابت‌های فوتبال کشور فراهم شود.

حق‌شناس با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به پشتیبانی از تیم‌های فوتبال گیلان افزود: تلاش می‌کنیم با تهیه و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری جذاب و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان، مشوق‌های مناسبی را در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذارانی که در حمایت مالی از این باشگاه‌ها مشارکت می‌کنند، فراهم کنیم تا زمینه تقویت منابع مالی و توسعه پایدار فوتبال گیلان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و ریشه‌دار تیم فوتبال ملوان بندرانزلی تصریح کرد: تیم‌های باسابقه و پرطرفدار فوتبال گیلان از سرمایه‌های ارزشمند ورزشی و اجتماعی استان هستند و حمایت از آن‌ها می‌تواند به تقویت نشاط اجتماعی، حفظ هویت ورزشی و توسعه فوتبال استان کمک کند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ هواداری و حفظ شأن و جایگاه ورزشکاران و پیشکسوتان خاطرنشان کرد: هواداران گیلانی بخش مهمی از سرمایه اجتماعی فوتبال استان هستند و باید با تقویت فضای احترام، همدلی و حمایت سازنده، زمینه پویایی بیشتر ورزش و حضور پرشور مردم در عرصه‌های ورزشی فراهم شود.

تأکید بر حمایت از ازدواج جوانان و تسریع در پرداخت وام ازدواج

نماینده عالی دولت در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند کاهشی رشد جمعیت کشور اظهار کرد: شرایط جمعیتی کشور ضرورت توجه جدی‌تر به تسهیل ازدواج و تأمین مسکن جوانان را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به پیشنهاد استفاده از بخشی از منابع حاصل از تغییر کاربری قانونی اراضی در چارچوب ضوابط و مقررات برای حمایت از تأمین مسکن جوانان افزود: باید از ظرفیت‌های اقتصادی و منابع قانونی برای تسهیل تشکیل خانواده و حمایت از زوج‌های جوان استفاده کرد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در استان گفت: از مجموع حدود ۱۶ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج، تسهیلات ۱۳ هزار نفر پرداخت شده و حدود سه هزار نفر همچنان در صف دریافت وام هستند.

وی بر ضرورت تسریع بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و هماهنگی دستگاههای مرتبط برای تأمین زمین موردنیاز جوانان تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی