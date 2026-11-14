شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) فیلم و تصاویری از برگزاری دسته جات عزاداری در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را غرق در ماتم و عزا کرده است. به همین منظور در شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) مردم مومن و متدین محله قائم شهر مقدس قم با برپایی دسته جات عزاداری و مراسم سوگواری به خیابان‌ها آمدند و به ساحت مقدس بانوی مکرم اسلام ادای احترام کردند.

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منبع: اکبر بخشی - قم

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