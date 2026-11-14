شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) فیلم و تصاویری از برگزاری دسته جات عزاداری در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را غرق در ماتم و عزا کرده است. به همین منظور در شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) مردم مومن و متدین محله قائم شهر مقدس قم با برپایی دسته جات عزاداری و مراسم سوگواری به خیابان‌ها آمدند و به ساحت مقدس بانوی مکرم اسلام ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س)

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س)

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س) + عکس و فیلم

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س)

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س) + عکس و فیلم

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س)

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س)

دسته عزاداری قمی‌ها در شب شهادت حضرت فاطمه (س)

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سالروز شهادت حضرت زهرا ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
شهروندخبرنگار همدان؛
ارادت اهالی روستای تکه به حضرت فاطمه زهرا (س) با پخت حلیم نذری
ارادت قمی‌ها به حضرت فاطمه زهرا (س) با برپایی ایستگاه صلواتی + عکس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا (س) در پردیس + عکس و فیلم
گزارش تصویری از حال و هوای زائران شاه خراسان
ارادت اهالی روستای تکه به حضرت فاطمه زهرا (س) با پخت حلیم نذری
گلایه اهالی روستای مله کبود از قطعی آب شرب + فیلم
آخرین اخبار
گلایه اهالی روستای مله کبود از قطعی آب شرب + فیلم
ارادت اهالی روستای تکه به حضرت فاطمه زهرا (س) با پخت حلیم نذری
گزارش تصویری از حال و هوای زائران شاه خراسان
مراسم تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا (س) در پردیس + عکس و فیلم