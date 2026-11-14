با وجود اینکه هنوز تمامی بازیکنان به تمرینات تیم فوتبال استقلال اضافه نشده‌اند، اما آبی‌ها تلاش می‌کنند تا خودشان را آماده بازی با العین کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -تیم فوتبال استقلال در روز‌های اخیر تمرینات خود را برای حضور در ادامه رقابت‌های فصل پیگیری کرده است؛ این در حالی است که غیبت تعدادی از بازیکنان به دلیل حضور در اردو‌های تیم‌های ملی و همچنین مصدومیت، شرایط آماده‌سازی آبی‌پوشان را تحت تأثیر قرار داده است.

سهراب بختیاری‌زاده در شرایطی تمرینات استقلال را دنبال می‌کند که بازگشت ملی‌پوشان به تهران و اضافه شدن آنها به تمرینات گروهی، یکی از موضوعات مهم پیش روی کادر فنی محسوب می‌شود. سرمربی استقلال برای ادامه رقابت‌ها نیاز دارد هرچه زودتر بازیکنان خود را در اختیار داشته باشد تا فرصت کافی برای هماهنگی و آماده‌سازی ترکیب تیم فراهم شود.

در تمرین صبح شنبه ۲۳ آبان استقلال، جلال‌الدین ماشاریپوف پس از بازگشت به تهران حضور داشت، اما یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان، هنوز به تهران بازنگشته بود و پیش‌بینی می‌شد تا روز بعد به جمع سایر بازیکنان اضافه شود.

با بازگشت ملی‌پوشان و تکمیل شدن ترکیب تمرینی استقلال، بختیاری‌زاده فرصت بیشتری برای اجرای برنامه‌های فنی خود و آماده‌سازی تیم برای دیدار‌های پیش رو خواهد داشت.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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