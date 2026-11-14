باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در سومین جلسه هماهنگی اجلاسیه بین‌المللی بانوان پیرغلام حسینی که ظهر امروز در سالن جلسات شهید نیکخواه استانداری آذربایجان غربی برگزار شد؛ گفت: پیش‌نشست‌های این رویداد در شهرستان‌های استان برگزار شده و یکی از برنامه‌هایی که با دبیران اجرایی در دستور کار قرار گرفت برگزاری یک اجلاسیه ویژه بانوان است.

او با تأکید بر اینکه این رویداد یک کار فرهنگی و آیینی است، افزود: نقش بانوان در واقعه عاشورا نقشی برجسته و ماندگار است و هدف آن است که این نقش دیده و به موضوعات امروز تعمیم داده شود از این رو بازآفرینی و ترویج این آموزه‌ها اهمیت فراوان دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی انتقال مفاهیم عاشورا به نسل جوان، نوجوان و خانواده را از مهم‌ترین کارکردهای این نقش دانست و گفت: بانوان در انتقال پیام عاشورا به کودکان و نوجوانان و اعضای خانواده سهم بسزایی داشته‌اند و امروز که خانواده‌ها در تجمعات شبانه در محلات و میادین حضور می‌یابند این نقش بیش از پیش نمایان است.

مقابلی با اشاره به ضرورت همراه‌کردن تشکل‌های مذهبی تصریح کرد: برنامه‌ها و مراسمی که در هیئت‌های مذهبی برای پاسداشت اربعین و محرم برگزار می‌شود باید همه در آن احساس نقش کنند تا اقدامات مردمی و ماندگار شود و برنامه‌ها و هزینه‌های سازمانی نیز در کنار پای‌کار آوردن تشکل‌ها معنا پیدا می‌کند.

او با اشاره به اینکه این هفته، هفته حسینی در سراسر استان است بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تأکید کرد.

نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه این سومین جلسه هماهنگی اجرایی بانوان پیرغلام می باشد؛ گفت: مقرر شد از بانوان پیرغلام شهرستان‌های سطح استان با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌ها برای حضور در این برنامه که به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود دعوت شود.

او همچنین اظهار کرد: این اجلاسیه هفته آینده از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه در تالار وحدت ارومیه و با حضور یکصد مهمان خارجی از کشورهای همسایه و مسلمان‌نشین برگزار می‌شود که برنامه‌های متنوعی برای بانوان پیرغلام در نظر گرفته شده است.

ناصر حجازی‌فر دبیر ستاد استانی اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی نیز با تأکید بر دعوت از هیئت‌ها، مسئولان و هیئت‌های بانوان گفت: هیئت‌هایی که به‌ویژه در تجمعات شبانه فعالیت و نقش‌آفرینی می‌کنند باید ضمن تجلیل، جایگاه و ارزش آن‌ها پاس داشته شود.

بر اساس مصوبات این نشست در این اجلاسیه برنامه‌هایی نظیر جمع‌خوانی قرآن کریم توسط بانوان، تجلیل از ۱۰ بانوی پیشکسوت استانی در حوزه مداحی و هیئت‌داری، اجرای گروه تئاتر، اجرای گروه سرود نمایشی «روایت اقتدار»، تجلیل از ۴۰ نفر از خادمان حسینی، تجلیل از خانواده‌های شهدا، برپایی نمایشگاهی از فعالیت بانوان هیئت‌ها و مواکب فعال در تجمعات شبانه و برگزاری برنامه‌های گفتگومحور با حضور مادران شهدا، پیرغلامان و بانوان فعال در عرصه صنعت و ورزش اجرا خواهد شد.