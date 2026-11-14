تیم فوتبال استقلال در فاصله باقی‌مانده تا ازسرگیری رقابت‌ها، تمرینات خود را با هدف افزایش آمادگی بازیکنان و هماهنگی بیشتر دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی تمرینات خود را برای ادامه فصل دنبال می‌کند که کادر فنی این تیم باید در فاصله باقی‌مانده تا بازگشت مسابقات، شرایط بازیکنان را از نظر بدنی و فنی به سطح مطلوب برساند.

وقفه ایجادشده در مسابقات، فرصت مناسبی برای سهراب بختیاری‌زاده فراهم کرده تا ضمن بررسی وضعیت بازیکنان، برنامه‌های تاکتیکی خود را برای دیدار‌های آینده دنبال کند. با این حال، غیبت تعدادی از بازیکنان به دلیل حضور در اردو‌های ملی و مصدومیت، کار کادر فنی را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

یکی از اولویت‌های کادر فنی استقلال در این مقطع، بازگرداندن بازیکنان غایب به شرایط مسابقه و ایجاد هماهنگی میان نفرات حاضر در تمرینات است. از سوی دیگر، بازیکنانی که در هفته‌های گذشته فرصت کمتری برای حضور در ترکیب داشته‌اند، می‌توانند با استفاده از این فرصت جایگاه خود را در برنامه‌های سرمربی تقویت کنند.

استقلال در ادامه فصل با مسابقات مهمی روبه‌رو خواهد بود و عملکرد این تیم در روز‌های پیش رو می‌تواند نقش مهمی در شرایط آبی‌پوشان در ادامه رقابت‌ها داشته باشد. به همین دلیل، روز‌های باقی‌مانده تا شروع دوباره مسابقات برای بختیاری‌زاده و شاگردانش اهمیت زیادی دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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