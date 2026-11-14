باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان روز شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان، با اشاره به اهمیت جاده اهواز ـ خرمشهر اظهار کرد: توجه به اینکه جاده اهواز به خرمشهر مسیر ترانزیتی اربعین حسینی، تردد کاروان‌های راهیان نور، زائران و خودرو‌های باری با تناژ بالا و حجم ترافیکی قابل توجه است، سرعت بخشیدن به تکمیل و بهسازی آن ضروری است.

وی با تاکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در قبال پروژه‌های عمرانی افزود: هر دستگاهی که مسئولیت اجرای پروژه‌ای را بر عهده می‌گیرد، باید با احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی تمام ظرفیت خود را برای به سرانجام رساندن آن به کار بگیرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه تاخیر در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، اقتصادی موجب افزایش هزینه‌ها و به تعویق افتادن ارائه خدمات به مردم می‌شود، ادامه داد: مدیران باید با جدیت و سرعت بیشتری برای رفع موانع اجرایی اقدام کنند و اجازه ندهند طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود پیگیری متوقف بمانند.

موالی‌زاده با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ کار جهادی و فعالیت سه‌شیفته در استان گفت: مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با مسئولیتی که پذیرفته‌اند برای پیشبرد طرح‌ها وقت و انرژی بیشتری اختصاص دهند.

وی با اشاره به قدمت مشکلات جاده اهواز به خرمشهر اظهار کرد: این مسیر از حدود ۵۰ سال پیش تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده و لازم است برای رفع آن اقدام اساسی صورت گیرد و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه قابل تقدیر است، اما هدف نهایی باید تکمیل پروژه تا پایان فعالیت دولت باشد.

استاندار خوزستان تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح را ضروری دانست و گفت: منابع حاصل از مولدسازی، اعتبارات در دسترس و ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید برای تامین مالی و تکمیل این پروژه به کار گرفته شود.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به حوادث رانندگی و جان‌باختن شماری از شهروندان در محور‌های مواصلاتی استان، به‌ویژه جاده ایذه، بر ضرورت ارتقای ایمنی جاده‌ها تاکید کرد و افزود: کاهش سوانح و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ جاده‌ای باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی از تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری وضعیت جاده اهواز ـ خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه به‌صورت مستمر از پروژه بازدید می‌کند و روند اجرای طرح، موانع و مسائل مرتبط با آن را رصد و پیگیری خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ورودی جاده امام صادق (ع) به خرمشهر اشاره کرد و گفت: روکش آسفالت این مسیر به طول ۲ کیلومتر باید تکمیل شود.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت توجه به طرح‌های عمرانی و زیرساختی این شهرستان، خواستار تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری و نظارت بر روند اجرای این طرح‌ها شد.

مصطفی مطورزاده، با اشاره به اهمیت محور ارتباطی خرمشهر به اهواز اظهار کرد: با توجه به اهمیت این جاده و حجم بالای تردد در آن، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، معاونت عمرانی استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد تا بر روند اجرای طرح‌ها نظارت و مشکلات موجود را پیگیری کند.

وی با اشاره به وضعیت جاده امام جعفر صادق (ع) افزود: عملیات اجرای این محور به مرحله پایه رسیده و حدود ۲ کیلومتر از مسیر همچنان نیازمند آسفالت است که باید برای تکمیل آن اقدام شود.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تامین اعتبار برای ایمن‌سازی و تعریض جاده امام جعفر صادق (ع) تاکید کرد و گفت: این محور بر اساس آمار‌های مطرح‌شده از جمله جاده‌های پرتردد کشور است و تکمیل طرح‌های ایمن‌سازی آن نیازمند تأمین منابع مالی است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی منطقه بیان کرد: هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نورد و لوله اهواز واگذار شده و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه پنج میلیون تُن بوده است، اما با گذشت چندین سال، اقدام موثری برای راه‌اندازی آن انجام نشده و لازم است این موضوع تعیین تکلیف شود.

مطورزاده همچنین خواستار احیای کارخانه صابون‌سازی خرمشهر شد و گفت: این مجموعه در گذشته زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر را فراهم کرده بود و احیای آن می‌تواند در بازگشت ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال شهرستان موثر باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی خرمشهر در حوزه خودرو اظهار کرد: امکان پلاک گذاری خودرو در خرمشهر یک فرصت اقتصادی برای این منطقه به شمار می‌رود و نباید این ظرفیت در جای دیگری اجرا شود.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهسازی پل شناور شرق کارون از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پل شرق کارون گفت: حدود ۱۵ هزار نفر از جمعیت منطقه از این پُل استفاده می‌کنند و با توجه به اهمیت آن در تردد مردم، ایمن‌سازی این پُل باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

استاندار خوزستان در سفر به خرمشهر از پروژه تقاطع کمربندی غرب اهواز با جاده اهواز به خرمشهر و روند تکمیل پروژه بیمارستان قلب این شهر بازدید کرد.