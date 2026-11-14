باشگاه خبرنگاران جوان -فائزه سادات عابدینی‌نژاد، نایب قهرمان قمی رشته دواتالون آسیا، در جریان تمرین با دوچرخه در کیلومتر ۱۵ جاده قم–گرمسار دچار سانحه رانندگی شد و از ناحیه دست و صورت آسیب دید.

این ورزشکار پس از حادثه به مدت پنج روز در بخش داخلی مجتمع خیرین سلامت بستری بود و تحت عمل جراحی قرار گرفت. تثبیت شکستگی دست با استفاده از پلاتین، ترمیم صورت و لب و بازسازی بینی از جمله اقدامات درمانی انجام‌شده برای او بوده است.

عابدینی‌نژاد در ادامه دوره نقاهت باید مراحل درمان زخم‌ها و آسیب‌های دندانی را نیز پشت سر بگذارد. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که این مصدومیت ممکن است حضور این ورزشکار را در رقابت‌های آسیایی آذرماه با چالش روبه‌رو کند؛ با این حال، هنوز اطلاعات رسمی درباره وضعیت نهایی او برای شرکت در این مسابقات منتشر نشده است

خانم عابدینی‌نژاد عنوان نایب قهرمانی مسابقات دواتالون آسیا در سال ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد و از ورزشکاران شاخص استان قم در این رشته به شمار می‌رود.