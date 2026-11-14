باشگاه خبرنگاران جوان- وحید نواداد گفت: محل شهادت شهدای خدمت در منطقه دیزمار واقع در روستای اوزی شهرستان ورزقان به دلیل شان ملی و تاریخی با شماره ۳۴۵۷۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

نواداد با تاکید بر اهمیت ثبت مکان‌های مرتبط با رویداد‌های اثرگذار تاریخی تصریح کرد:در نگاه میراث فرهنگی ارزش تاریخی یک مکان صرفاً در قدمت کالبدی، معماری یا بقایای برجای‌مانده از ادوار گذشته خلاصه نمی‌شود. گاهی یک مکان به واسطه رویدادی که در آن اتفاق افتاده، پیوندی عمیق با حافظه تاریخی یک ملت پیدا می‌کند و به بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی آن تبدیل می‌شود. منطقه دیزمار نیز با میزبانی از یکی از مهمترین رویداد‌های تاریخ معاصر کشور واجد چنین جایگاهی است.

وی افزود: ثبت ملی این محدوده اقدامی در راستای شناسایی و گرامیداشت ارزش‌های تاریخی و معنوی مکانی است که نام آن با یاد و خاطره شهدای خدمت گره خورده است. ثبت این مکان زمینه لازم را برای توجه تخصصی به هویت مکانی، مستندسازی ویژگی‌های آن و فراهم‌آوردن چارچوب‌های قانونی حفاظت از محدوده‌های واجد ارزش فراهم می‌کند.

معاون میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی کرد: میراث یک سرزمین مجموعه‌ای از روایت‌های تاریخی، خاطرات جمعی و نشانه‌هایی است که هویت نسل‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این منظر ثبت محل شهادت شهدای خدمت در فهرست آثار ملی را باید اقدامی برای حفظ یک نشانه تاریخی در حافظه ملی دانست. منطقه دیزمار از این پس در کنار برخورداری از ارزش‌های طبیعی و جغرافیایی حامل روایتی ماندگار از خدمت مسئولیت‌پذیری و فداکاری خواهد بود.

نواداد گفت:وظیفه معاونت میراث فرهنگی، شناسایی و صیانت از تمامی مکان‌هایی است که به واسطه ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی، شایستگی انتقال به نسل‌های آینده را دارند. ثبت ملی محل شهادت شهدای خدمت نیز در همین چارچوب انجام شده است تا این نقطه از جغرافیای آذربایجان‌شرقی به عنوان بخشی از حافظه تاریخی ایران با هویت و شان ملی خود شناخته و حفاظت شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما