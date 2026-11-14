باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در آستانه ادامه رقابت‌های آسیایی با چندین غایب در تمرینات اخیر خود روبه‌رو بوده است؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌های سهراب بختیاری‌زاده برای آماده‌سازی آبی‌پوشان را تحت تأثیر قرار دهد.

در روز‌های گذشته ۱۳ بازیکن استقلال به دلایل مختلف از جمله مصدومیت و حضور در اردو‌های تیم‌های ملی در تمرینات این تیم حضور نداشتند. همین مسئله باعث شد کادر فنی برای حفظ شرایط تمرینی و استفاده از نفرات در دسترس، از تعدادی از بازیکنان مستعد آکادمی باشگاه نیز برای حضور در تمرینات تیم بزرگسالان دعوت کند.

در میان بازیکنان مصدوم، وضعیت محمدحسین کوشکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق توضیحات رئیس شورای پزشکی استقلال، این بازیکن پس از بروز مشکل تنفسی تحت بررسی و مراقبت پزشکی قرار گرفت و روند بهبودی او همچنان باید زیر نظر کادر پزشکی دنبال شود.

از سوی دیگر، بازگشت بازیکنان ملی‌پوش و خارجی به تمرینات نیز یکی از دغدغه‌های کادر فنی استقلال به شمار می‌رود. جلال‌الدین ماشاریپوف در تمرین شنبه پس از بازگشت به تهران حضور داشت، اما یاسر آسانی هنوز به جمع آبی‌پوشان اضافه نشده بود.

با توجه به اهمیت دیدار‌های پیش روی استقلال در رقابت‌های آسیایی، کادر فنی امیدوار است با مشخص شدن وضعیت مصدومان و بازگشت غایبان، ترکیب کامل‌تری را برای ادامه مسابقات در اختیار داشته باشد.