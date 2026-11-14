۲۴ مستند کوتاه در بخش مسابقه بین‌الملل بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» رقابت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بخش مسابقه بین الملل بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۲۴ مستند کوتاه رقابت می‌کنند. این آثار عبارتند از:

 «زنی که راه می رود» (فرانچسکو کلریچی، خوله ماتری) محصول ایتالیا/ تونس/ انگلستان
«خانه مان را ترسیم کن» (اینا کودریاوتسوا) تولید روسیه
«خداحافظ، کوکی!» (کوئنتون میلر) محصول هلند
«موتورسوار بیگانه» (جاکوپو دومنی کینی) محصول ایتالیا
«صدا» (مارت راوکاس) محصول استونی
«انسان برای انسان» (سناد شابوتیچ) محصول مونته نگرو
«پژواک» (محمد مسلی) محصول لیبی
«چون من یک دخترم» (سایازان ایسپولگانوا، الیسا تیان، روزیتا کنشووا، فاطیما چوروبکووا، داریا مورزولویکا و آیانا بایموراتوا، تولید قرقیزستان
«کارت پستال‌ها» (فریا کریستینسدوتیر) از ایسلند
«ده ثانیه» (چی هاو شن» ازتایوان
«هر روز در غزه» (عمر رمال) ازفلسطین
«معدن طلا» (آندریا مورگن) از ایتالیا
«هارون نامانیا» (کاسان کوردی)  از اندونزی
«مسیری تازه» (لوییزا رشنباخ) از انگلستان
«صدای دریا» (ناتالیا دوبرژانسکایا) از جمهوری چک
«پرنده زیرزمینی» (ارو تامی) از فنلاند
«تنها» (الکساندر عبدولیپاروف)  از روسیه
«ننه لوسیا» (مارسل بارلی) از سوئیس
«تار و پود» (جایاتی وادهاوان) از هند
«آکی» (داوید بویترون فرناندز) از مکزیک
«بازمانده» (اوندر ام اوزدم) از ترکیه
«باد» (ینس ناگلز) از آلمان
«چرخ‌هایی در دل چرخ‌ها» (یلنا مدیچ) از بوسنی و هرزگوین 
«افق گمشده غزه» (مومن غنیم حسنین) از فلسطین 

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

برچسب ها: جشنواره فیلم مستند ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
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