مقام‌های هوانوردی انگلیس درباره احتمال ادامه اختلال در پرواز‌های میان این کشور و آمریکا پس از توقف سراسری پرواز‌ها در آمریکا هشدار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مسافرانی که قصد سفر هوایی میان انگلیس و آمریکا را دارند، با وجود ازسرگیری پرواز‌ها در آمریکا، درباره احتمال تأخیر و اختلال در برنامه سفر خود هشدار دریافت کرده‌اند.

سازمان هوانوردی غیرنظامی انگلیس اعلام کرد با توجه به تلاش شرکت‌های هواپیمایی برای جابه‌جایی مسافرانی که سفرشان تحت تأثیر توقف پرواز‌ها قرار گرفته است، احتمال بروز اختلال‌های بیشتر وجود دارد.

این سازمان از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، آخرین وضعیت پرواز خود را از شرکت هواپیمایی مربوطه پیگیری کنند.

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرد احتمال تأخیر در پرواز‌ها وجود دارد؛ با این حال، سخنگوی فرودگاه منچستر گفت انتظار نمی‌رود اختلال قابل‌توجهی در فعالیت این فرودگاه ایجاد شود.

شرکت هواپیمایی ایر لینگس نیز اعلام کرد پرواز‌های این شرکت که در مسیر آمریکا قرار دارند، اجازه فرود خواهند داشت، اما پرواز‌هایی که قرار بود از آمریکا برخاسته و به مقصد‌های دیگر حرکت کنند، همچنان متوقف مانده‌اند.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه در اقدامی کم‌سابقه، دستور توقف سراسری پرواز‌های خروجی از فرودگاه‌های این کشور را برای بیش از چهار ساعت صادر کرد. این طولانی‌ترین توقف حریم هوایی آمریکا از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود.

اگرچه این دستور اواخر جمعه لغو شد و پرواز‌ها از سر گرفته شدند، تأخیر‌ها و لغو‌های گسترده همچنان بر برنامه پرواز‌ها در آمریکا و انگلیس تأثیر می‌گذارند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: پرواز ، انگلیس
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