باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «دلاور القاصی‌مهر» فرمانده انتظامی استان البرز روز شنبه با حضور در مدرسه دخترانه شاهد نرجس، در جمع دانش‌آموزان، خانواده شهید خزایی و کادر آموزشی این مدرسه، زنگ پلیس را به صدا درآورد.

این آیین با هدف ترویج فرهنگ قانون‌مداری، مسوولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت پیوند میان پلیس و نسل آینده برگزار شد، اما حضور فرمانده انتظامی استان در جمع دانش‌آموزان شاهد، جلوه‌ای عاطفی‌تر به این مراسم بخشید.

در حاشیه این برنامه، جشن تولد نیاز خزایی، فرزند شهید علیرضا خزایی با حضور همکلاسی‌ها و معلمانش برگزار شد؛ جشنی ساده و صمیمی که در آن لبخند کودکانه نیاز با یاد پدر شهیدش درآمیخت و فضای مدرسه را سرشار از احساس، محبت و احترام کرد.

فرمانده انتظامی استان البرز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علیرضا خزایی گفت: این شهید والامقام در مسیر برقراری امنیت و دفاع از کشور، در جریان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، جان خود را فدا کرد و نام پرافتخارش را در دفتر مدافعان امنیت این سرزمین به ثبت رساند.

وی افزود: حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان، یادآور این حقیقت روشن است که امنیت و آرامش امروز جامعه، مرهون ایثار و ازخودگذشتگی انسان‌های بزرگی است که برای دفاع از مردم و میهن، از ارزشمندترین دارایی خود گذشتند.

القاصی‌مهر بیان کرد: همه ما مدیون خون پاک شهدا هستیم و پاسداری از آرمان‌های آنان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزش‌های بزرگ به نسل آینده، مسئولیتی همگانی است.

وی ادامه داد: فرزندان شهدا، یادگار‌های زنده ایثار و فداکاری پدرانشان هستند و تکریم آنان، ادای احترام به مقام شامخ شهیدانی است که با نثار جان خود، امنیت و عزت کشور را پاسداری کردند.

در پایان این مراسم، ضمن اهدای هدیه به نیاز خزایی، هدایایی نیز از سوی فرمانده انتظامی استان البرز به همکلاسی‌های این دانش‌آموز اهدا شد؛ هدیه‌هایی که شادی این جشن را میان دانش‌آموزان تقسیم کرد و خاطره‌ای ماندگار از مهر، ایثار و امنیت در ذهن آنان بر جای گذاشت.

شهید علیرضا خزایی از شهدای مدافع امنیت است که در راه دفاع از کشور و مردم به شهادت رسید.