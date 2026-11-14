 مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی تأکید کرد: نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و حرکت به سمت شبکه نوین مبتنی بر فیبر نوری با جدیت در حال پیگیری و اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - بهمن اسمعیل‌زاده، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت نوسازی شبکه، اعلام کرد: اجرای پروژه‌های توسعه فیبر نوری و طرح برگردان (مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری)با جدیت تمام در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: توسعه شبکه فیبر نوری در نقاط مختلف استان با تلاش مستمر تیم‌های فنی مخابرات منطقه در حال پیشرفت است. هدف ما حرکت به سمت یک شبکه نوین و مبتنی بر فناوری‌های روز است تا کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان ارتقا یابد.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی گفت:  این اقدامات نه تنها ظرفیت زیرساخت‌های مخابراتی استان را افزایش می‌دهد، بلکه بستری برای تحول دیجیتال و بهبود سطح کیفی خدمات به شهروندان فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد:توسعه پوشش ارتباطی در مناطق روستایی و ایجاد بستر مناسب برای دسترسی همگانی به اینترنت پرسرعت، از جمله اقدامات مخابرات منطقه آذربایجان غربی در راستای تحقق عدالت ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی به شهروندان است.

برچسب ها: توسعه شبکه فیبر نوری ، زیرساخت ارتباطی
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