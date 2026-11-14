محورهای ارتباطی سپیدان و ممسنی با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی در محور‌های ارتباطی شهرستان‌های سپیدان و ممسنی، از جمله محور جدید نورآباد ـ سپیدان، با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان استان فارس و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس بررسی شد.

در این بازدید میدانی، علیرضا امیری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم جهرم و خفر، اردوان اکبرپور، نماینده مردم سپیدان و بیضا، محمدمهدی فروردین، نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین و همچنین نماینده مردم ممسنی و رستم حضور داشتند. فرمانداران شهرستان‌های ممسنی، رستم و سپیدان و تعدادی از اعضای شورا‌های اداری این شهرستان‌ها نیز در این برنامه همراهی کردند.

در جریان این بازدید، پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی واقع در محور‌های ارتباطی شهرستان‌های سپیدان و ممسنی و آخرین وضعیت اجرایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و حاضران از طرح‌های راه‌سازی و مسیر تازه احداث‌شده نورآباد ـ سپیدان بازدید کردند.

همچنین میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، مسائل فنی و اجرایی و موانع موجود بر سر راه تکمیل آنها ارزیابی شد.

مسئولان و نمایندگان مجلس در این بازدید بر ضرورت پیگیری مشکلات و رفع موانع اجرایی با هدف تسریع در تکمیل طرح‌ها تأکید کردند.

محور جدید نورآباد ـ سپیدان از جمله مسیر‌های مهم ارتباطی منطقه به شمار می‌رود که اجرای آن در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی راه‌ها اهمیت دارد.

در این بازدید بر ضرورت هماهنگی میان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی شهرستان‌ها برای رفع مشکلات پروژه‌ها، تسریع در روند اجرای طرح‌ها و بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی تأکید شد.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: پروژه های راهسازی ، کمیسیون عمران مجلس ، سپیدان ، ممسنی
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