باشگاه خبرنگاران جوان - علی کریمی روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل احداث ۳۷ سایت تازه و ارتقای۱۶ سایت موجود تلفن همراه به فناوری نسل چهارم (۴ G) است که در مجموع، روستا‌های بالای۲۰ خانوار و زیر۲۰ خانوار استان را پوشش داده‌اند.

وی افزود: ساخت هر سایت جدید به طور میانگین دست‌کم ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با احتساب هزینه‌های مربوط به احداث راه دسترسی، تأمین برق، نصب ترانس و سایر زیرساخت‌ها هزینه پایانی برخی سایت‌ها بیش از ۱۶ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام بیان کرد که با اجرای این طرح‌ها، ۵۴ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۷ روستای زیر۲۰ خانوار از خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم اپراتور‌های همراه اول یا ایرانسل بهره‌مند شده‌اند.

کریمی یادآور شد: در این باره زمانی ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری نیز در استان اجرا شده که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش پایداری شبکه دارد.

۷۱ روستای ایلام به اینترنت پرسرعت متصل شدند

وی اضافه کرد: برای ادامه توسعه ارتباطات روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه، احداث ۳۶ سایت تازه در روستا‌های استان ایلام پیش‌بینی شده که به تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام گفت: با اجرای این طرح‌ها،۳۰ روستای بالای۲۰ خانوار و ۱۵ روستای زیر۲۰ خانوار، در مجموع ۴۵ روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات متصل و از اینترنت و تلفن همراه پایدار بهره‌مند خواهند شد.

کریمی افزود: این برنامه همچنان در حال اجرا است و با توجه به ظرفیت اپراتور‌ها و روند تکمیل برنامه هفتم توسعه، تلاش می‌شود شمار روستا‌های برخوردار از خدمات ارتباطی پایدار افزایش یابد.