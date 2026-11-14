باشگاه خبرنگاران جوان - منصور امینی با بیان اینکه این رویداد با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی کودکان و نوجوانان به خدمات فرهنگی برگزار می‌شود، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های بنیادین کانون، فراهم‌کردن بستر‌های برابر فرهنگی برای همه کودکان و نوجوانان است و حضور هدفمند تماشاخانه سیار در محله‌های کم‌برخوردار، حاشیه شهرها، مجتمع‌های مسکونی، بوستان‌ها و اماکن عمومی و مذهبی، در راستای گسترش خدمات تربیتی و فرهنگی در سراسر استان انجام می‌شود.

او افزود: تریلی تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۷ آبان تا ۷ آذر ۱۴۰۵، با اولویت حضور در مناطق کم‌برخوردار، حاشیه‌نشین و در معرض آسیب‌های اجتماعی، در نقاط مختلف استان برنامه اجرا می‌کند.

امینی با اشاره به اهداف این حرکت فرهنگی بیان کرد: تحقق عدالت فرهنگی، کاهش فاصله‌های دسترسی به خدمات فرهنگی، تقویت هویت ملی و دینی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان از اهداف این برنامه است. اجرای این رویداد نیز با تعامل و همکاری استانداری فارس، سازمان فرهنگی شهرداری، فرمانداری‌ها، اداره‌کل آموزش و پرورش و شهرداری‌های شیراز و شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس با تأکید بر نقش هنر نمایش در آموزش مفاهیم تربیتی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: نمایش به دلیل برخورداری از زبانی زنده، گویا و اثرگذار، بستری مناسب برای تعمیق باور‌های تربیتی است. کودکان و نوجوانان در این برنامه‌ها، علاوه بر بهره‌مندی از لحظاتی شاد و سرگرم‌کننده، با مفاهیم اخلاقی و اجتماعی و سبک زندگی سالم نیز آشنا می‌شوند.

او درباره محتوای برنامه‌های این سفر استانی توضیح داد: بسته‌های فرهنگی، هنری و ادبی تماشاخانه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که گروه‌های سنی مختلف بتوانند در فضایی امن، بانشاط و تعاملی مشارکت داشته باشند.

امینی اجرای نمایش «شاهزاده شامپیا» به کارگردانی علی ساقی، برگزاری مسابقات فرهنگی، اکران پویانمایی‌های روز کانون، معرفی کانون و کتاب‌های برگزیده، هم‌خوانی سرود‌های ملی و مذهبی و برگزاری کارگاه‌ها و بازی‌های گروهی را از بخش‌های اصلی این برنامه‌ها برشمرد.

او با تشریح برنامه زمان‌بندی سفر تماشاخانه سیار گفت: اجرای برنامه‌ها صبح روز ۲۷ آبان از شهر ایزدخواست آغاز می‌شود و پس از دو اجرا در آباده، تماشاخانه میزبان کودکان و نوجوانان شهر سورمق خواهد بود.

امینی ادامه داد: در روز ۲۸ آبان، دو اجرای صبح در اقلید و دو اجرای عصر در صفاشهر برگزار می‌شود. کاروان کانون در ۲۹ آبان به بوانات و مزایجان می‌رود و عصر همان روز در دو نوبت در شهرستان پاسارگاد برنامه اجرا می‌کند.

به گفته او، روز ۳۰ آبان دو اجرا در ارسنجان پیش‌بینی شده و پس از آن تریلی راهی خرامه و سروستان می‌شود. همچنین در اول آذرماه، تماشاخانه سیار در بخش‌ها و روستا‌های کوهنجان، طالب‌بیگی، مؤمن‌آباد و کت‌گنبد حضور می‌یابد و برنامه‌های خود را برای کودکان و نوجوانان این مناطق اجرا می‌کند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس افزود: دوم آذرماه، برنامه‌های صبح در کوار و برنامه‌های عصر در فیروزآباد برگزار می‌شود. در سوم آذر نیز دو اجرا در فراشبند و دو اجرا در کازرون در نظر گرفته شده است و چهارم آذرماه شهرستان‌های نورآباد ممسنی و رستم میزبان تماشاخانه سیار خواهند بود.

امینی با اشاره به برنامه‌های تماشاخانه در شیراز و مناطق پیرامونی آن اظهار کرد: در روز‌های پنجم و ششم آذرماه، اولویت حضور با محله‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار اطراف شیراز است.

او ادامه داد: در پنجم آذرماه، محله‌ها و روستا‌های سلطان‌آباد، کفری، گوده‌شیری و منطقه تاریخی و مذهبی سعدی میزبان برنامه‌های تماشاخانه سیار هستند و روز ششم آذر نیز این مجموعه در شهر جدید صدرا و محله‌های فرهنگیان، شورغان و ترکان برنامه اجرا می‌کند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس گفت: در آخرین روز این سفر استانی، هفتم آذرماه، برنامه‌ها در دالین، هماشهر و سپیدان اجرا می‌شود و واپسین اجرای این دوره همراه با آیین اختتامیه در شهرک گلستان شیراز برگزار خواهد شد.

امینی ابراز امیدواری کرد که حضور تماشاخانه سیار در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق محروم و روستاها، زمینه دسترسی بیشتر کودکان و نوجوانان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم کند و با استقبال آنان، گامی در مسیر گسترش عدالت فرهنگی و استمرار فعالیت‌های کانون در سراسر فارس باشد.

منبع: کانون پرورش فکری فارس