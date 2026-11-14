فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد از مرگ مرد ۳۶ ساله زیر آوار در بلوار طرحچی مشهد خبر داد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u0639\u0644\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0646\u0634\u0647\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0631\u062f\u06cc \u06f3\u06f6\u0633\u0627\u0644\u0647 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0646\u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0628\u0644\u0648\u0627\u0631 \u0637\u0631\u062d\u0686\u06cc \u0628\u0631\u0627\u062b\u0631 \u0631\u06cc\u0632\u0634 \u0622\u0648\u0627\u0631 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0634\u062f \u0648 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a.\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0645\u0631\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.