فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد از مرگ مرد ۳۶ ساله زیر آوار در بلوار طرحچی مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ستاد علیرضا حسینعلی زاده فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد گفت: مردی ۳۶ساله هنگام تخریب دیوار یک انبار در محدوده بلوار طرحچی براثر ریزش آوار دچار حادثه شد و جان باخت.

وی گفت: تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.

برچسب ها: ریزش آوار ، کشته و مصدوم
خبرهای مرتبط
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خبر داد؛
ریزش کانال جان مرد ۴۷ ساله را گرفت
ریزش آوار در شهرک صنعتی سیرجان مرگبار شد
ریزش آوار در اصفهان جان کارگر جوان را گرفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
مرگ مرد ۳۶ ساله زیر آوار در مشهد