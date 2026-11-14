معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران از تحقق ۸۱ درصدی برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران»، مجید باقری معاون شهردار تهران با اشاره به تدوین برنامه چهارم بر اساس اسناد بالادستی، اولویت‌های شورای اسلامی شهر تهران و ارزیابی برنامه‌های گذشته اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، تحقق عدالت شهری و بهبود عملکرد مدیریت شهری تدوین شده و پایش مستمر آن امکان ارزیابی اهداف و بهبود روند اجرا را فراهم می‌کند.

وی با بیان این‌که مدیریت شهر تهران منطبق بر برنامه‌محوری، خط قرمز مدیریت شهری ششم تهران است، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ میانگین تحقق برنامه چهارم به ۸۱ درصد رسیده که نسبت به میانگین تحقق اسفند ۱۴۰۴ سه واحد درصد بیشتر است؛ همچنین از مجموع ۴۴۹ شاخص برنامه ۲۶۸ شاخص، معادل حدود ۶۰ درصد محقق شده است.

معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به اولویت‌های مدیریت شهری در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: تمرکز همه‌جانبه بر رفع موانع اجرایی، تسریع در تحقق تکالیف عقب‌مانده و سنجش کارآمدی احکام و شاخص‌ها، اصلی‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری خواهد بود تا در سایه پایبندی دقیق به اهداف مصوب و تقویت انضباط برنامه‌ای، زمینه تحقق حداکثری برنامه چهارم و ارتقای ملموس کیفیت زندگی شهروندان شریف پایتخت فراهم شود.

برچسب ها: شهرداری ، مدیریت شهری
خبرهای مرتبط
کاهش آلودگی هوای پایتخت از روز دوشنبه/ مدارس، یکشنبه باز است
تجدید میثاق با مکتب فاطمی در پنجمین اجتماع امت فاطمی
مدارس تهران فردا و پس فردا تعطیل نیست/ ممنوعیت صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک پایتخت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استاندار تهران: ۹۵ درصد ظرفیت سد‌های پنج‌گانه تأمین‌کننده آب تهران در سال گذشته خالی بود
انتشار گزارش تغییر الگوی باروری مادران ایرانی از سوی ثبت احوال
تشریح دستور جلسه آتی شورای شهر تهران
آخرین اخبار
استاندار تهران: ۹۵ درصد ظرفیت سد‌های پنج‌گانه تأمین‌کننده آب تهران در سال گذشته خالی بود
انتشار گزارش تغییر الگوی باروری مادران ایرانی از سوی ثبت احوال
تشریح دستور جلسه آتی شورای شهر تهران
از ۱۳ سال به ۶ سال؛ کوتاه‌شدن دوره فرزندآوری زنان ایرانی در هشت دهه
جاده چالوس به دلیل عملیات ایمن‌سازی ۳ روز مسدود می‌شود
تحقق ۸۱ درصدی برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در ۵۴ ماه
کاهش آلودگی هوای پایتخت از روز دوشنبه/ مدارس، یکشنبه باز است
دستگیری دختر متهم به قتل پدرش با همدستی دوست‌پسر در تهرانپارس
تنها مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
تجدید میثاق با مکتب فاطمی در پنجمین اجتماع امت فاطمی
کاهش ۵۳ درصدی خشونت‌های خیابانی/ جلوگیری از ورود ۲۸۷ تن موادمخدر به کشور
اجرای طرح زوج و فرد امروز از درب منزل/ ممنوعیت تردد کامیون‌ها و خودروهای دودزا در تهران
طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی» رونمایی شد
ثبت بیش از ۳ هزار وثیقه الکترونیک در تهران و ۷ هزار مورد در کشور
سیاست‌های اشتغال بهزیستی؛ از استقلال اقتصادی مددجویان تا توسعه مشاغل دیجیتال
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران