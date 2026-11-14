باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران»، مجید باقری معاون شهردار تهران با اشاره به تدوین برنامه چهارم بر اساس اسناد بالادستی، اولویت‌های شورای اسلامی شهر تهران و ارزیابی برنامه‌های گذشته اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، تحقق عدالت شهری و بهبود عملکرد مدیریت شهری تدوین شده و پایش مستمر آن امکان ارزیابی اهداف و بهبود روند اجرا را فراهم می‌کند.

وی با بیان این‌که مدیریت شهر تهران منطبق بر برنامه‌محوری، خط قرمز مدیریت شهری ششم تهران است، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ میانگین تحقق برنامه چهارم به ۸۱ درصد رسیده که نسبت به میانگین تحقق اسفند ۱۴۰۴ سه واحد درصد بیشتر است؛ همچنین از مجموع ۴۴۹ شاخص برنامه ۲۶۸ شاخص، معادل حدود ۶۰ درصد محقق شده است.

معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به اولویت‌های مدیریت شهری در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: تمرکز همه‌جانبه بر رفع موانع اجرایی، تسریع در تحقق تکالیف عقب‌مانده و سنجش کارآمدی احکام و شاخص‌ها، اصلی‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری خواهد بود تا در سایه پایبندی دقیق به اهداف مصوب و تقویت انضباط برنامه‌ای، زمینه تحقق حداکثری برنامه چهارم و ارتقای ملموس کیفیت زندگی شهروندان شریف پایتخت فراهم شود.