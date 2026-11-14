کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معاملات بازار سرمایه در نخستین روز هفته، شنبه، در فضایی منفی دنبال شد و شاخص‌های اصلی بورس تهران و فرابورس ایران کاهش قابل توجهی را تجربه کردند.

وی افزود: در بورس تهران، شاخص کل با افت ۷۳ هزار و ۲۶۸ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۳ هزار و ۳۴۱ واحدی در محدوده ۲ میلیون و ۳۵۳ هزار واحد قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: کاهش هم‌زمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن بیانگر آن است که فشار فروش در معاملات امروز صرفاً به چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش قابل توجهی از نماد‌های بازار نیز تحت تأثیر فضای منفی معاملات قرار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که احتیاط و تردید در میان فعالان بازار همچنان وجود دارد و تقاضای مؤثر برای مقابله با فشار عرضه در سطح عمومی بازار با ضعف مواجه بوده است.

برقی‌زاده با اشاره به ارزش معاملات بورس تهران اظهار کرد: ارزش معاملات به حدود ۴۷.۸ هزار میلیارد تومان رسید و تعداد معاملات نیز از یک میلیون فقره فراتر رفت. ثبت چنین حجمی از معاملات در روزی که شاخص‌های اصلی با افت همراه بوده‌اند، نشان‌دهنده تداوم فعالیت معامله‌گران و گردش قابل توجه نقدینگی در بازار است؛ با این حال، ترکیب معاملات و غلبه عرضه بر تقاضا نشان می‌دهد که حجم بالای دادوستد‌ها لزوماً به معنای ورود نقدینگی جدید یا افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار نیست.

وی در تشریح نماد‌های اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران گفت: نماد‌های فملی، فارس، فولاد، وبملت، وغدیر، تاصیکو و شپنا از جمله نماد‌هایی بودند که بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس تهران داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت معاملات فرابورس نیز بیان کرد: در بازار فرابورس روندی مشابه بورس تهران حاکم بود و شاخص کل این بازار با کاهش ۵۲۷ واحدی به سطح ۷۰ هزار و ۳۰۵ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس نیز به ۶۳۵ هزار و ۷۱ فقره رسید و نماد‌های آریا، کگهر، مارون، فزر، شرانل، ومپنا و نیشکر از جمله نماد‌های اثرگذار بر شاخص کل فرابورس بودند.

برچسب ها: بازار سرمایه ، ریزش بورس
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