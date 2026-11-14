باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت برق حرارتی، گفت: وزارت نیرو از زمان تحویل سوخت به نیروگاه، مسئولیت نظارت بر نحوه مصرف آن را بر عهده دارد و روند مصرف سوخت در نیروگاه‌ها را پایش می‌کند.

او افزود: هرگونه تغییر در کیفیت یا مقدار سوخت نیروگاهی، پیش از رسیدن آن به نیروگاه اتفاق افتاده است.

اعتمادی با اشاره به جذابیت اقتصادی سرقت سوخت به دلیل اختلاف قیمت آن با کشور‌های همسایه اظهار کرد: با توجه به قیمتی که در کشور‌های همسایه وجود دارد، چه در مورد بنزین و چه گاز، این موضوع برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و مرتکب سرقت می‌شوند، جذابیت دارد و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد؛ اما تلاش ما بر این است که این اتفاقات به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی ادامه داد: اطمینان داریم اتفاقاتی که در زمینه سرقت سوخت رخ می‌دهد، در محل دیگری و خارج از نیروگاه است. در این زمینه مشکلاتی نیز در استان سیستان و بلوچستان داریم، اما این موارد همگی خارج از نیروگاه اتفاق می‌افتد.

او تصریح کرد: در سنوات گذشته اتفاقاتی در این زمینه رخ داده است، اما پس از آن وزارت نیرو با هوشمندی بیشتری موضوع را بررسی و روند نظارت و پایش را دنبال کرده است.