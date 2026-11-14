مدیرعامل شرکت برق حرارتی با تأکید بر نظارت وزارت نیرو بر روند مصرف سوخت در نیروگاه‌ها اعلام کرد هرگونه تغییر در کیفیت یا میزان سوخت نیروگاهی، پیش از تحویل به نیروگاه رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت برق حرارتی، گفت: وزارت نیرو از زمان تحویل سوخت به نیروگاه، مسئولیت نظارت بر نحوه مصرف آن را بر عهده دارد و روند مصرف سوخت در نیروگاه‌ها را پایش می‌کند.

او افزود: هرگونه تغییر در کیفیت یا مقدار سوخت نیروگاهی، پیش از رسیدن آن به نیروگاه اتفاق افتاده است.

اعتمادی با اشاره به جذابیت اقتصادی سرقت سوخت به دلیل اختلاف قیمت آن با کشور‌های همسایه اظهار کرد: با توجه به قیمتی که در کشور‌های همسایه وجود دارد، چه در مورد بنزین و چه گاز، این موضوع برای افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و مرتکب سرقت می‌شوند، جذابیت دارد و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد؛ اما تلاش ما بر این است که این اتفاقات به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی ادامه داد: اطمینان داریم اتفاقاتی که در زمینه سرقت سوخت رخ می‌دهد، در محل دیگری و خارج از نیروگاه است. در این زمینه مشکلاتی نیز در استان سیستان و بلوچستان داریم، اما این موارد همگی خارج از نیروگاه اتفاق می‌افتد.

او تصریح کرد: در سنوات گذشته اتفاقاتی در این زمینه رخ داده است، اما پس از آن وزارت نیرو با هوشمندی بیشتری موضوع را بررسی و روند نظارت و پایش را دنبال کرده است.

برچسب ها: برق حرارتی ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
تعویض ۵۵۰ هزار کولر گازی کم‌بازده در استان‌های جنوبی کشور
هشدار به شهروندان درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال
گزارش جدید تاثیرات مخرب زیست‌محیطی تجاوز آمریکا علیه ایران در اجلاس اقلیمی آنتالیا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۳ آبان ۱۴۰۵
هشدار درباره خرید طلای آب‌شده؛ همه اعداد حک‌شده قابل اعتماد نیستند
نرخ بهره بین بانکی به ۳۳.۷۹ درصد رسید
نمی‌توان آلودگی هوای پایتخت را تنها به کیفیت بنزین نسبت داد +فیلم
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
اتصال ۵۳ دستگاه به سامانه املاک و اسکان/ ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شد +فیلم
عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی به صرفه‌جویان بازمی‌گردد
هشدار به شهروندان درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال
سرانه مصرف لبنیات به ۴۰ کیلوگرم رسید/ راهکار ارتقای مصرف چیست؟
علت نوسانات قیمت مرغ در بازار چیست؟/ ظرفیت تولید ۳.۲ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد
آخرین اخبار
فرآیند صادرات آبزیان تسهیل می شود
بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده ۳ شیفته دنبال می‌شود
قاچاق سوخت پیش از ورود به نیروگاه اتفاق می‌افتد ‌
چرا بورس در نخستین روز هفته قرمزپوش شد؟
۲۴ آبان‌ماه، مهلت تسویه و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان پایان می‌یابد
تداوم آلودگی هوا در تهران و ورود سامانه بارشی به شمال کشور از روز دوشنبه
هشدار ممنوعیت تردد در محور کندوان (حدفاصل هریجان - تونل سیاه بیشه)
دولت بخشی از مطالبات خود را وصول کرد
ثبت سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار همتی در بخش مسکن
چهل و سومین عرضه و تقاضا اعتباری گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان اعلام شد
عملیات کشاورزی در باغات و مزارع با احتیاط صورت بگیرد
آینده‌نگری در تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های استاندارد
تسهیل در صدور مجوزهای تولید برق خانگی باید در دستور کار قرار گیرد
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
ابزار‌های نوین با رشد ۱۰ برابری، بیش از ۴۰۰ همت زنجیره تولید را تامین مالی کردند
گسترش همکاری معدنی بین ایران و سنت‌پترزبورگ
آیا پرداخت مالیات می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟
تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی اتاق تهران در خورگوس / تقویت کریدور‌ها برای توسعه مراودات بین المللی
کاهش ۷۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای سه بسته حمایتی برای بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ به چرخه فعالیت
مصرف روزانه گاز خانگی و تجاری به ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید+ فیلم
تسویه زنجیره‌ای با اوراق گام و برات الکترونیک به بخش دارو و درمان رسید
اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت‌های مسکن
نرخ بهره بین بانکی به ۳۳.۷۹ درصد رسید
آمادگی شبکه انتقال گاز برای زمستان دشوارتر
تسهیل تردد کامیونداران ایرانی و ازبکستانی در دستور کار قرار گرفت +فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۳ آبان ۱۴۰۵
قرارداد تأمین دکل حفاری با هدف احیای اکتشاف دریایی امضا شد
تعویض ۵۵۰ هزار کولر گازی کم‌بازده در استان‌های جنوبی کشور