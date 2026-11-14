فرمانده پلیس راه مازندران از انسداد جاده قدیم کرج - چالوس محدوده کندوان و آزاد راه تهران - شمال به منظور فعالیت های عمرانی و رفع نقاط حادثه به مدت سه روز در هفته جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی گفت :این انسداد با درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران و با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس پلیس راه راهور فراجا از روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه حوالی ساعت هفت صبح روز تا روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه جاری برای ترمیم محور حدفاصل محدوده هریجان تا سیاه بیشه به روی عابران سواره رو به منظور ایمن سازی و تعمیر مسدود می شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: در مدت اجرای عملیات، هر دو مسیر رفت و برگشت محور قدیم کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال به‌صورت ۲۴ ساعته مسدود خواهد بود و امکان تردد خودروها از این مسیرها وجود ندارد.

فرمانده پلیس راه مازندران ادامه داد: رانندگان در این مدت برای تردد بین استان‌های مازندران و تهران باید از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه استفاده کنند.

عبادی با اشاره به ضرورت اجرای عملیات تعمیر و ایمن‌سازی این محدوده، از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه و عوامل راهداری، پیش از آغاز سفر مسیرهای جایگزین را برای تردد خود انتخاب کنند.

ایرنا

برچسب ها: جاده کندوان ، انسداد راه ها
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