سخنگوی کرملین از آمادگی مسکو برای گفت‌و‌گو با اروپا خبر داد و گفت روسیه درصدد تعیین شرایطی برای ترکیب هیئت مذاکره‌کننده اروپایی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اشاره به مذاکرات صلح بعدی که قرار است درباره اوکراین برگزار شود، گفت که مسکو قصد ندارد درباره ترکیب هیئت مذاکره‌کننده اروپا شرطی تعیین کند.

پسکوف گفت: «ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم برای هیئت مذاکره‌کننده آنها شرط تعیین کنیم. طرح موضوع به این شکل، کاملاً نادرست است».

او تأکید کرد که مسکو خواهان گفت‌و‌گو با طرف اروپایی است تا «مشخص شود موضع آنها تا چه اندازه می‌تواند به روند صلح کمک کند».

اظهارات پسکوف در حالی مطرح می‌شود که اختلاف‌نظر کشور‌های اروپایی درباره نحوه حضور در مذاکرات صلح اوکراین، در روز‌های گذشته به یکی از موضوعات مورد بحث میان سران این قاره تبدیل شده است. در حالی که برخی کشور‌ها از معرفی یک نماینده واحد برای مذاکره با روسیه حمایت می‌کنند، برخی دیگر خواهان اعزام یک هیئت هستند.

همچنین گفته می‌شود درباره اینکه چه کسی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد، توافقی وجود ندارد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا از گزینه‌های مطرح برای این جایگاه هستند.

هرچند این اختلاف‌نظر در نشست غیررسمی سران اتحادیه اروپا در دوبلین در روز گذشته تا حدی برطرف شد. سران اروپایی توافق کردند که گروهی متشکل از انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و لهستان، همراه با نهاد‌های اتحادیه اروپا و با هماهنگی ناتو، نمایندگی اروپا را در مذاکرات بر عهده بگیرد. 

شایان ذکر است که دور قبلی مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا هفته گذشته در ابوظبی برگزار شد. گفته می‌شود دور بعدی گفت‌و‌گو‌ها نیز در ابوظبی برگزار خواهد شد، اما هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مذاکرات صلح ، اوکراین ، دیمیتری پسکوف
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