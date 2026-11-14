رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه، از شناسایی و بازداشت دو متخلف به اتهام شکار غیرمجاز در محدوده سواحل پادگان المهدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: مأموران یگان حفاظت سیار اداره پارک ملی در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت، متوجه ورود دو نفر به بستر پارک ملی با هدف شکار شدند. این دو نفر بلافاصله شناسایی و بازداشت گردیدند.

شیرپنجه با تأکید بر ممنوعیت مطلق شکار و صید در این مناطق، خاطرنشان کرد: ورود غیرمجاز به محدوده پارک‌های ملی و هرگونه اقدام به تخریب زیست‌گاه‌ها، ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

 وی افزود که متخلفان پس از طی مراحل اداری، برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه در پایان از شهروندان و فعالان محیط‌زیست خواست تا با رعایت قوانین و نظارت بر امنیت زیست‌کره، در حفاظت از تنوع زیستی این منطقه حساس با مأموران همکاری کنند.

برچسب ها: دستگیری شکارچیان ، پارک ملی دریاچه ارومیه
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