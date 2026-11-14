مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران گفت: از ابتدای فصل صید تاکنون صید کیلکا ماهیان به چهار هزار و ۴۰۳ تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز رجایی با بیان اینکه در این مدت به‌ طور متوسط ۶۹ فروند شناور صیادی در صید کیلکا ماهیان فعالیت داشتند افزود: از مجموع صید انجام‌ شده سه هزارو ۲۰۰ تن به استان مازندران اختصاص داشته که بیانگر افزایش ۳۲ درصدی صید در این استان است.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران میزان صید کیلکا ماهیان در استان گیلان را یک هزار و ۲۱۰ تن عنوان کرد.

رجایی با اشاره به تداوم فصل صید کیلکا ماهیان تا پایان اسفندماه اظهارکرد: بخش عمده این آبزیان برای تولید پودر ماهی و تامین خوراک مورد استفاده در صنعت آبزی‌پروری مصرف می‌شود.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در مورد اقدامات این سازمان برای مدیریت پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی ال‌نینو، از تشکیل کمیته تخصصی و تدوین سناریوهای پیشگیرانه در سطح ملی و استانی خبر داد و گفت: در سازمان شیلات ایران نشست‌ های متعددی برای بررسی آثار احتمالی این پدیده برگزار شده و ادارات کل شیلات استان‌ها نیز سناریوهای مختلفی را برای کاهش آسیب‌های احتمالی به شناورهای صیادی و بنادر تدوین کرده‌ اند.

رجایی با بیان اینکه آثار ال‌نینو محدود به بنادر و مناطق صیادی جنوب کشور نیست و آب‌های شمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، شناسایی و جانمایی محل‌های امن برای پهلوگیری شناورهای صیادی در بنادر شمالی و جنوبی کشور است تا در صورت بروز شرایط نامساعد جوی، شناورها بتوانند به مناطق پیش‌بینی‌شده منتقل شوند.

وی ادامه داد: کمیته تشکیل‌ شده در سازمان شیلات ایران به‌صورت مستمر شرایط را رصد می‌کند و از طریق برگزاری نشست‌های وبیناری با استان‌ها، روند اجرای برنامه‌ها را پیگیری می‌کند، ضمن آن که بازدیدهای میدانی و دوره‌ای از بنادر برای بررسی امکانات و آمادگی زیرساخت‌ها انجام می شود.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به احتمال تاثیرگذاری این پدیده بر مزارع پرورش ماهی گفت: سازمان شیلات ایران برای بخش‌های مختلف فعالیت‌های شیلاتی، از صید در دریا تا آبزی‌پروری، سناریوها و برنامه‌های مدیریتی پیش‌بینی کرده است تا پیامدهای احتمالی این پدیده اقلیمی به حداقل برسد.

برچسب ها: صید ماهی ، صید کیلکا
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