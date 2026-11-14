فرآیند صادرات آبزیان تسهیل می شود

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اکبرشاهی به برنامه‌ریزی برای تسهیل فرآیند صادرات محصولات آبزی از طریق واگذاری بخشی از امور قابل تصدی‌ گری به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در همین راستا دستورالعمل اجرایی نمونه‌برداری از محصولات آبزی صادراتی توسط مسئولان فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی تدوین می‌شود.

معاون بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور افزود: برای فراهم شدن امکان ارسال مستقیم نمونه‌های صادراتی به آزمایشگاه‌های همکار، این آزمایشگاه‌ها از سوی مرکز ملی تشخیص و مدیریت آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی کشور رتبه‌بندی می‌شوند و پس از تعیین آزمایشگاه‌های واجد شرایط، فرآیند نمونه‌برداری و آزمایش در چارچوب ضوابط و نظارت سازمان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف این تصمیم گفت: اجرای این سازوکار می‌تواند با کاهش مراحل اداری و کوتاه شدن زمان نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها، زمینه تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی صادرات محصولات آبزی را فراهم کند.

اکبرشاهی با تاکید بر ضرورت صیانت از سلامت و کیفیت محصولات صادراتی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور برای اطمینان از صحت عملکرد واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار و مسئولان فنی و بهداشتی، ارزیابی‌های دوره‌ای را انجام می‌دهد تا کیفیت نمونه‌برداری و اعتبار نتایج آزمایش‌ها به‌طور مستمر کنترل شود.

معاون بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی در چارچوب ضوابط نظارتی سازمان و تداوم تعامل با تشکل‌های فعال صنعت آبزیان تاکید کرد.