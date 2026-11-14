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روایت شهره پیرانی از واکنش آرمیتا به خبر شهادت رهبر شهید + فیلم

شهره پیرانی در برنامه «ریحانه» خاطرات اولین حضور رهبر شهید در منزلشان را بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهره پیرانی در برنامه «ریحانه» خاطرات اولین حضور رهبر شهید در منزلشان را بازگو کرد و همچنین لحظه‌ای را روایت کرد که آرمیتا از خبر شهادت ایشان مطلع شد.

این ویدئو، برشی از برنامه «ریحانه» است؛ محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت که هر شب ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش می‌شود. این برنامه با محوریت تبیین جایگاه خانواده در اندیشه رهبر شهید، میزبان مهمانان و چهره‌های مختلف است و اجرای آن را مجریانی همچون راحله امینیان، محیا اسناوندی، مونا اورعی و ژیلا صادقی بر عهده دارند،در سه قسمت نخست این برنامه، دکتر شهره پیرانی، راحله امینیان، مجری برنامه، و مهدیه‌سادات محور، مستندساز، در منزل رهبر شهید در مشهد، که به‌عنوان لوکیشن برنامه انتخاب شده است، گرد هم آمدند و به مرور خاطرات نخستین دیدار‌های خود با ایشان پرداختند.

شهره پیرانی در این برنامه، از نخستین حضور رهبر شهید در منزلشان، چند ماه پس از شهادت داریوش رضایی‌نژاد، دانشمند هسته‌ای کشورمان، روایت کرد و در ادامه، از لحظه‌ای گفت که آرمیتا از خبر شهادت رهبر شهید مطلع شد.

 

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