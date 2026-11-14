سرپرست وزارت نفت از اجرای سه‌شیفته فعالیت‌های اجرایی در بعضی از بخش‌های پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده پارس جنوبی با هدف شتاب در عملیات بازسازی و بازگرداندن هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولید گاز به چرخه تولید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد امروز (شنبه، ۲۳ آبان) در نشست شورای معاونان وزارت نفت با اشاره به حادثه اخیر سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی بیان کرد: متأسفانه در این سکو حادثه آتش‌سوزی رخ داد، اما با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و عملیاتی، خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت و خسارت‌های واردشده نیز گسترده نبود.

وی با اشاره به بازدید میدانی خود از بررسی وضع محل حادثه گفت: هم‌اکنون نیروهای عملیاتی و تخصصی در محل مستقر هستند و اقدام‌های لازم برای تعمیر و بازسازی هرچه سریع‌تر تجهیزات آسیب‌دیده را انجام می‌دهند تا روند بازگشت سکو به چرخه تولید با شتاب پیگیری شود.

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت گفت: همکاران ما در مناطق عملیاتی با وجود همه دشواری‌ها پای کار هستند و اقدام‌هایی بزرگ انجام می‌دهند.

روند مطلوب بازسازی‌ها

سرپرست وزارت نفت درباره بازدید میدانی دیروز خود از پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی در پارس جنوبی تصریح کرد: روند بازسازی‌ها به خوبی ازسوی شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران در حال انجام است.

بورد با یادآوری اینکه با تلاش همکارانم به تدریج و به مرور زمان ظرفیت‌های ازدست‌رفته گاز به چرخه تولید بازمی‌گردد، افزود: امیدواریم تا پایان آذر ظرفیت تولید کنونی افزایش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌های تولید و بازسازی گفت: از همکارانم می‌خواهم با برگزاری نشست‌های هفتگی، روند اجرای طرح‌ها را دنبال کنند تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در پیشبرد برنامه‌ها ایجاد نشود.

دریافت مجوزهای تأمین منابع مالی بازسازی‌ها

سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه برای تسریع در اجرای عملیات بازسازی، پیگیری‌های متعددی انجام شده و منابع مالی موردنیاز نیز در حال تأمین است، بیان کرد: در این زمینه مجوزهایی برای تأمین منابع مالی از بانک‌ها صادر شده است.

بورد با اشاره به لزوم افزایش سرعت عملیات بازسازی پالایشگاه‌های گازی افزود: فعالیت‌های اجرایی برخی از فازها به‌صورت سه‌شیفته دنبال خواهد شد تا عملیات در زمان کوتاه‌تری به پایان برسد و بتوانیم هرچه سریع‌تر آن‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم.

وی با بیان اینکه بازسازی پالایشگاه‌هایی که حدود چهار سال ساخت آن‌ها زمان برده است در چند ماه بسیار سنگین است، تصریح کرد: ازاین‌رو تلاش کارکنان صنعت نفت در بازسازی تأسیسات بسیار ارزشمند است.

برنامه‌های مدیریت مصرف گازوئیل آماده ارسال به دولت

سرپرست وزارت نفت با اشاره به برنامه‌های درحال اجرا برای مدیریت مصرف گازوئیل افزود: در حوزه گازوئیل نیز دستاوردهایی مطلوب محقق و طرحی در این زمینه آماده شده که قرار است از سوی همکاران ارائه و برای بررسی و تصویب به دولت ارسال شود.

بورد با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند دستاورد قابل‌توجهی در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی داشته باشد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای این برنامه روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر یا معادل ۲۰ درصد در مصرف گازوئیل صرفه‌جویی و این حجم به ظرفیت صادرات کشور افزوده شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشت درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های مدیریت مصرف به صنعت نفت گفت: اگر این اقدام‌ها در حوزه‌های بنزین و گازوئیل به نتیجه برسد، باید تلاش کنیم درآمدهای حاصل از آن به خود صنعت نفت بازگردد تا به تأمین هزینه‌های موردنیاز طرح‌های توسعه‌ای کمک و منابع لازم برای توسعه و انتقال فرآورده‌ها و دیگر زیرساخت‌ها فراهم شود.

منبع: شانا

برچسب ها: وزارت نفت ، پالایشگاه
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