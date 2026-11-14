باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صفویرئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با اشاره به شرایط زندگی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک اظهار کرد: مدیریت این بیماری به مراقبت مستمر در طول شبانه‌روز نیاز دارد. پایش منظم قند، دریافت انسولین و هماهنگ کردن آن با غذا و فعالیت بدنی، بخشی از زندگی روزمره این کودکان و خانواده‌های آنان است. نگرانی از افت قند، به‌ویژه هنگام خواب یا حضور کودک در مدرسه، نیز می‌تواند آرامش خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

پایش مداوم قند و تنظیم خودکار تزریق انسولین

وی درباره عملکرد تجهیزات تأمین‌شده توضیح داد: این تجهیزات به‌صورت یک سامانه کامل تهیه شده‌اند که با استفاده از حسگر، وضعیت و روند تغییرات قند را به‌طور پیوسته پایش می‌کند و در حالت خودکار، میزان تزریق پایه انسولین را هر پنج دقیقه متناسب با داده‌های حسگر تنظیم می‌کند.

صفوی افزود: این سامانه علاوه بر تنظیم تزریق پایه، در صورت نیاز قابلیت تزریق خودکار دُزهای اصلاحی انسولین را نیز دارد. همچنین هنگام کاهش قند، می‌تواند میزان تزریق را کاهش دهد یا موقتاً متوقف کند تا به کاهش خطر افت قند کمک شود.

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: این قابلیت‌ها در طول شبانه‌روز، از جمله هنگام خواب، می‌توانند به حفظ قند در محدوده مطلوب، کاهش نوسانات و سبک‌تر شدن بخشی از بار مراقبت کودک و خانواده کمک کنند. استفاده از پمپ همچنین نیاز به تزریق‌های مکرر روزانه را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: بهره‌مندی مؤثر از این فناوری، نیازمند آموزش کودک و خانواده و پیگیری منظم تیم درمان است. ثبت اطلاعات وعده‌های غذایی و دریافت انسولین مربوط به غذا از طریق پمپ نیز همچنان باید مطابق آموزش‌های ارائه‌ شده انجام شود.

صفوی تأکید کرد: به‌منظور حصول اطمینان از دسترسی کودکان دارای بیشترین بهره درمانی از دستگاه های یاد شده، اولویت تخصیص این سامانه‌ها، بر اساس ارزیابی تیم تخصصی پزشکی و تایید شرایط احراز بیمار بر اساس شرایط بالینی و الزامات مربوط به نیاز درمانی تعیین شده و مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

توجه به هزینه‌های مستمر مراقبت و حمایت از خانواده‌ها

صفوی با اشاره به مشکلات بخشی از خانواده‌های دارای کودک مبتلا به دیابت در کشور گفت: هزینه تهیه تجهیزات پایش قند و اقلام مصرفی، دشواری دسترسی مستمر به آن‌ها و مسائل مربوط به بازپرداخت هزینه‌ها، می‌تواند ادامه مراقبت را برای خانواده‌ها دشوار کند. حمایت از این کودکان باید تأمین تجهیزات، استمرار دسترسی به اقلام مصرفی، آموزش و پشتیبانی درمانی را در کنار یکدیگر در بر گیرد.

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در بخش دیگری از سخنان خود، از توزیع بیش از ۴۰۰ دستگاه دیالیز برای مراکز درمانی کشور طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت زیرساخت‌های درمانی و افزایش دسترسی بیماران کلیوی به خدمات مورد نیاز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه دیابت از عوامل مهم آسیب کلیوی و نارسایی کلیه به شمار می‌رود، اظهار کرد: کنترل مناسب بیماری و پیگیری منظم برای کاهش خطر عوارض اهمیت دارد. در کنار اقدامات پیشگیرانه و درمانی، تأمین تجهیزات دیالیز برای بیمارانی که به این خدمات نیاز دارند، در استمرار مراقبت و حفظ کیفیت زندگی آنان نقش اساسی دارد.

صفوی تأکید کرد: هدف از تأمین تجهیزات پزشکی، تقویت توان مراکز درمانی و کمک به دسترسی عادلانه‌تر بیماران در سراسر کشور به امکانات و خدمات مورد نیاز است.

منبع: وزارت بهداشت