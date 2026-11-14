رئیس جمهور اوکراین می‌گوید اختلال گسترده در سامانه استارلینک اوکراین برخلاف توضیح شرکت ارائه دهنده آن، صرفا ناشی از مشکلات فنی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به اختلال در عملکرد اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در اوکراین، گفت که این کشور برخلاف اعلام شرکت اسپیس‌ایکس، اختلال‌های اخیر را ناشی از مشکلات فنی نمی‌داند. 

زلنسکی گفت وزارت دفاع اوکراین با شرکت اسپیس‌ایکس گفت‌و‌گو کرده و این شرکت اعلام کرده است که هیچ محدودیتی اعمال نمی‌کند.

او افزود: «این محدودیت‌ها پنج روز است که ادامه دارند. آنها می‌گویند نوعی مشکل فنی وجود دارد، اما ما چنین تصوری نداریم. موضوع باور داشتن یا نداشتن نیست؛ ما صرفاً این اختلال‌ها را ناشی از مشکل فنی نمی‌دانیم».

رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به بررسی روزانه عملکرد این سامانه در مناطق مختلف گفت تکرار این اختلال‌ها نشان می‌دهد که با مواردی پراکنده و منفرد روبه‌رو نیستیم، بلکه این اتفاق‌ها در مقیاسی گسترده رخ می‌دهند.

زلنسکی هفته گذشته از بازگشت محدودیت‌ها و اختلال در عملکرد استارلینک در مناطق مختلف اوکراین خبر داد.

در ادامه، یک مقام اروپایی آگاه اعلام کرد که محدودیت‌های جدید هم‌زمان با مذاکرات آمریکا و روسیه در ابوظبی شروع شد. به گفته او، مقام‌های اوکراینی این اقدام را تصادفی نمی‌دانند و آن را تلاشی برای اعمال فشار ارزیابی می‌کنند.

حدود یک ماه پیش هم شرکت اسپیس‌ایکس روی استارلینک اوکراین محدودیت سرعت اعمال کرد. در همین راستا، پهپاد‌های اوکراینی که با سرعت بیش از حدود ۱۶۱ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کردند، اتصال ماهواره‌ای خود را از دست می‌دادند.

پس از اعتراض اوکراین و پیگیری مقام‌های آمریکایی، زلنسکی در ۲۴ اکتبر (دوم آبان) اعلام کرد محدودیت‌ها برطرف شده و سرعت اتصال به حالت عادی برگشته است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، رئیس جمهور اوکراین ، اینترنت استارلینک
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