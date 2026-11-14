رئیس پلیس راه راهور فراجا از انسداد ۳ روزه جاده چالوس (۲۴ تا ۲۶ آبان) در محدوده سیاه‌پیشه تا مرزن‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی اظهار کرد: محور چالوس در محدوده هیرجان و تونل سیاه‌پیشه، در مسیر کندوان تا مرزن‌آباد، از فردا یکشنبه ۲۴ آبان تا پنج شنبه ۲۶ آبان به مدت ۳ روز و به صورت ۲۴ ساعته مسدود خواهد بود.

وی افزود: این محدودیت با توجه به ضرورت اجرای عملیات بهسازی و تعمیر دیواره‌های حائل و ایمن‌سازی مسیر اعمال می‌شود، در روز‌های اخیر و با وقوع بارش باران، احتمال ریزش سنگ و بروز مخاطرات در این محور افزایش یافته و به همین دلیل اجرای عملیات ایمن‌سازی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اجرای عملیات مشابه بهسازی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور، از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین ـ رشت، گفت: هدف از این اقدامات افزایش ایمنی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد کاربران جاده‌ای است.

سردار محبی از رانندگان خواست در بازه زمانی اجرای این محدودیت، از محور‌های جایگزین هراز و فیروزکوه برای تردد استفاده کنند و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، جاده چالوس
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