احیای جایگاه جهانی فرش کردستان در دستور کار قرار گرفت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت احیای جایگاه فرش دستبافت استان گفت: ساماندهی متولیان این حوزه، انتقال مهارت استادکاران به نسل جدید و هدفمند کردن تسهیلات، از مهم‌ترین الزامات رونق دوباره صنعت فرش کردستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ارسلان ازهاری روز شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته فرش دستبافت استان که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: فرش یکی از میراث‌های ارزشمند کردستان است و این استان به واسطه تولید فرش‌های باکیفیت و برخوردار از طرح و نقش اصیل، به‌ویژه فرش بیجار و سنندج، شهرت جهانی دارد.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های صنعت فرش در کردستان افزود: این صنعت در دوره‌هایی از جایگاه و رونق قابل توجهی برخوردار بوده است و باید با برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند، زمینه بازگشت آن به جایگاه واقعی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تعدد دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه فرش را یکی از مشکلات اساسی این بخش دانست و گفت: ضروری است مجموعه‌ای منسجم برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر بخش‌های مختلف از جمله آموزش، تولید، بازاریابی و فروش فرش شکل بگیرد.

ازهاری همچنین بر ضرورت حفظ و انتقال مهارت‌های بومی تأکید کرد و افزود: استان کردستان استادکاران و بافندگان توانمندی داشته است که با درگذشت برخی از آنان، بخشی از دانش و تجربه ارزشمندشان نیز از بین رفته است؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی لازم برای انتقال این مهارت‌ها به نسل جدید انجام شود تا تخصص‌های بومی با گذشت زمان منسوخ نشوند.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی دستگاه‌های مختلف در حوزه فرش، اشتغال و مشاغل خانگی تصریح کرد: این حمایت‌ها باید به‌صورت متمرکز و هدفمند پرداخت شود و با شناسایی و صحت‌سنجی فعالان واقعی این عرصه، منابع حمایتی به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در ادامه نمایشگاه‌ها را فرصتی برای رونق بازار فرش استان دانست و گفت: آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نمایشگاه‌های فصلی فرش را برگزار کنیم و این رویدادها را در قالب جشنواره توسعه دهیم.

ازهاری خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند زمینه عرضه مستقیم محصولات، آشنایی بیشتر مردم با تولیدات بومی و افزایش گردش مالی در صنعت فرش استان را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی استانداری برای حمایت از طرح‌های پژوهشی تحول‌آفرین در حوزه فرش خبر داد و یادآور شد: یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به‌عنوان اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی شده است و در صورت ارائه طرح مشخص و اثربخش برای توسعه صنعت فرش، امکان استفاده از این ظرفیت برای اجرای آن وجود دارد.

برچسب ها: فرش ، فرش دستبافت ، کردستان
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