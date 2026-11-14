وزرای خارجه ۱۸ کشور مسلمان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در جنوب نوار غزه را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزرای خارجه ۱۸ کشور مسلمان از جمله عربستان، امارات، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس را محکوم کردند. در پی این حمله دست‌کم شش نفر به شهادت رسیدند که یکی از آنها کودک بود.

در بیانیه مشترک این کشور‌ها آمده است که این حمله ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و جان بیماران و کارکنان مراکز درمانی را به خطر می‌اندازد.

آنها همچنین ادامه حملات رژیم صهیونیستی به آوارگان فلسطینی را محکوم کرده و هشدار دادند که این حملات آتش‌بس در غزه را تضعیف می‌کند.

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی ارسال کمک‌های بشردوستانه، از جمله تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز برای سرپناه زمستانی را محدود کرده است.

این کشور‌ها هشدار دادند که نزدیک شدن فصل زمستان، کمبود سرپناه و وخامت وضعیت آب‌رسانی، بهداشت و خدمات درمانی، کودکان و نوزادان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

رژیم صهیونیستی که علیرغم آتش‌بس در نوار غزه، همچنان سراسر این باریکه را هدف قرار می‌دهد، روز پنجشنبه به بخش جراحی مجتمع پزشکی ناصر حمله کرد. در جریان این حمله، موشک به ساختمان بخش جراحی اصابت کرد و بخش‌هایی از آن، از جمله اتاق‌های عمل و بخش مراقبت‌های ویژه، آسیب جدی دید.

دست‌کم ۶ فلسطینی، از جمله یک جراح و یک پسر ۱۳ ساله، به شهادت رسیده و ۲۸ نفر زخمی شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، رژیم صهیونیستی ، حمله به بیمارستان
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