باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شبیه‌سازی‌های علمی، پیامد‌های فاجعه‌باری را آشکار کرده‌اند که ممکن است در پی یک انفجار هسته‌ای در فضا رخ دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که حتی ابزار‌های هسته‌ای نسبتاً کوچک نیز قادرند ظرف چند روز، بخش عمده‌ای از منظومه‌های ماهواره‌ای در مدار نزدیک زمین (LEO) را فلج کنند و دسترسی به اینترنت، سیستم‌های مخابراتی و سامانه‌های پیش‌بینی وضع هوا را در سراسر جهان با تهدید مواجه سازند.

پژوهشگران در شبیه‌سازی‌های خود، سناریویی را بررسی کردند که شامل انفجار یک سلاح هسته‌ای با قدرت یک مگاتن در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری بالای «ناهنجاری اطلس جنوبی» (South Atlantic Anomaly) بود؛ منطقه‌ای که در آن میدان مغناطیسی زمین به طور قابل‌توجهی ضعیف‌تر است.

نتایج نشان داد که تا پایان روز سوم، ۷۸ درصد ماهواره‌ها از کار خواهند افتاد؛ این رقم پس از یک هفته به ۹۸ درصد و تا روز پانزدهم به ۹۹.۴ درصد خواهد رسید.

در این مطالعه خاطرنشان شده است که تقویت محافظ‌های تابشی (شیلدینگ) نیز مانع از بروز چنین فاجعه‌ای نخواهد شد، زیرا در چنین شرایطی، همچنان ۹۹.۳ درصد ماهواره‌ها ظرف یک ماه از کار خواهند افتاد.

اگر از ابزاری با قدرت کمتر — معادل ۱۰۰ کیلوتن — استفاده شود، از کار افتادن ۹۹ درصد ماهواره‌ها حدود یک سال به طول خواهد انجامید. خطرات موجود فراتر از قرار گرفتن مستقیم در معرض پرتوهاست؛ از دست رفتن کنترل ماهواره‌های از کار افتاده، احتمال برخورد در فضا را نیز به شدت افزایش می‌دهد.

دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که در دو سال نخست، حدود ۲۰ برخورد رخ دهد که منجر به ایجاد نزدیک به ۳۹۰۰ قطعه جدید زباله فضایی در مدار طی دهه پس از آن خواهد شد.

آزمایش «استارفیش پرایم» (Starfish Prime) در سال ۱۹۶۲، نمونه‌ای تاریخی از این خطر محسوب می‌شود؛ در آن رویداد، انفجاری با قدرت ۱.۴ مگاتن در ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری، موجب از کار افتادن چندین ماهواره در آن زمان شد.

شایان ذکر است که در حال حاضر، مدار نزدیک زمین میزبان بیش از ۱۳ هزار ماهواره است که ستون فقرات زیرساخت‌های جهانی در حوزه‌های مخابرات، ناوبری و هواشناسی را تشکیل می‌دهند. از دست رفتن این دارایی‌ها، ضربه‌ای سنگین به اقتصاد و خدمات روزمره در کره زمین وارد خواهد کرد.

منبع: science.mail.ru