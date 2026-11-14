آنر با یک گوشی هوشمند پیشرفته‌ی دو صفحه‌نمایشی، سامسونگ را به چالش کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت آنر تبلیغات برای گوشی هوشمند جدید و رده‌بالای خود را آغاز کرده است؛ دستگاهی که از دو صفحه‌نمایش و فناوری‌های فوق‌مدرن بهره می‌برد. انتظار می‌رود این محصول رقیبی جدی برای گوشی بسیار مورد انتظار سامسونگ، یعنی «گلکسی اس ۲۷ اولترا» (Galaxy S۲۷ Ultra) باشد.

بر اساس آخرین اطلاعات فاش‌شده، بدنه این گوشی در برابر آب و گرد و غبار مقاوم بوده و با استاندارد‌های IP۶۸ و IP۶۹K مطابقت دارد. ابعاد این دستگاه ۱۵۶ در ۷۴.۷ در ۸ میلی‌متر و وزن آن ۲۱۱ گرم است.

این گوشی قابلیت‌های عکاسی فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد که نقطه قوت آن، سیستم دوربین سه‌گانه در پشت دستگاه (شامل حسگر‌های ۲۰۰، ۵۰ و ۱۲ مگاپیکسلی) است؛ این مجموعه شامل لنز تله‌فوتو و لنز فوق‌عریض (اولترا واید) می‌شود. همچنین یک دوربین ۵۰ مگاپیکسلی در جلو تعبیه شده که قادر به ضبط ویدیو‌های ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه است.

نمایشگر اصلی، یک پنل ۶.۵۷ اینچی از نوع AMOLED با وضوح ۲۷۲۸ در ۱۲۶۴ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۴۵۸ پیکسل در هر اینچ (ppi) است. این نمایشگر از فناوری «HDR Vivid» پشتیبانی می‌کند که تجربه‌ای عالی را هنگام تماشای عکس‌ها و ویدیو‌ها فراهم می‌آورد.

علاوه بر این، یک نمایشگر کوچک ۱.۷۲ اینچی در پشت گوشی قرار دارد که می‌تواند زمان، اعلان‌ها و پیام‌های دریافتی را نمایش دهد؛ همچنین می‌توان از آن برای ثبت عکس‌های سلفی با استفاده از دوربین اصلی (پشتی) بهره برد.

این دستگاه با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری MagicOS ۱۱ عرضه می‌شود. قلب تپنده آن، پردازنده «کوالکام اسنپدراگون ۸s نسل ۴» (Qualcomm Snapdragon ۸s Gen ۴) به همراه پردازنده گرافیکی «آدرنو ۸۲۵» (Adreno ۸۲۵) است که با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی همراهی می‌شود.

آنر این دستگاه را به دو درگاه سیم‌کارت نانو و پشتیبانی از سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) برای اتصال به شبکه تلفن همراه، درگاه USB Type-C ۲.۰، تراشه NFC، فرستنده مادون قرمز (IR) برای کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی، حسگر اثر انگشت تعبیه‌شده در نمایشگر و یک باتری بزرگ ۹۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۸۰ واتی مجهز کرده است.

منبع: GSMArena

برچسب ها: آنر ، گوشی هوشمند ، سامسونگ
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