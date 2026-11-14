دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین در تورنمنت بصره امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین بازی خود در تورنمنت عراق امروز از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه بین المللی بصره  به مصاف فلسطین رفت و توانست با نتیجه ۲ بر صفر تیم فوتبال فلسطین را شکست دهد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

 محمد خلیفه، محمد قربانی، محمد امین حزباوی، علی نعمتی، جعفر سلمانی، آریا یوسفی، سعید عزت‌اللهی، محمد جواد حسین‌نژاد، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و دنیس درگاهی

ترکیب تیم ملی فوتبال فلسطین 

رامی حماده، مصعب بطاط، خالد ابو الهیجا، یاسر حمد، عمید صوافطه، عمید مجاجنه، آگوستین منصور، زید قنبر، خالد النبریصی، بدر موسی و اسد الحملاوی

دقایق حساس بازی 

نیمه اول

بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۱۰: ضربه دنیس درگاهی با برخورد به مدافع فلسطین از محوطه جریمه دور شد.

دقیقه ۱۵: ضربه فنی حسین زاده با اختلاف کم به بالای دروازه فلسطین رفت.

دقیقه ۱۸: ضربه حسین زاده را مدافع فلسطین به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۰: بازیکن ایران را گلر فلسطین در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۱: ضربه آرام بازیکن فلسطین را خلیفه در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۲: ضربه آریا یوسفی را گلر فلسطین دفع کرد و مانع گلزنی ایران شد.

دقیقه ۲۴: ضربه سر بازیکن ایران به تیر دروازه فلسطین خورد و گل نشد.

دقیقه ۲۵: ضربه سر نعمتی به بالای دروازه فلسطین رفت.

دقیقه ۲۹: شوت آریا یوسفی با اختلاف به بالای دروازه فلسطین رفت.

دقیقه ۳۰: ضربه ایستگاهی حسین‌زاده به دیواره دفاعی فلسطین خورد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۴۰: ارسال ضربه کرنر آریا یوسفی را مدافع فلسطین از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۸: ضربه حسین زاده با اختلاف کم به بیرون از دروازه فلسطین رفت.

دقیقه ۵۲: ارسال بازیکن فلسطین را علی نعمتی از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۳: ضربه سر خطرناک محبی در محوطه جریمه فلسطین، از کنار دروازه این تیم به بیرون رفت.

دقیقه ۷۲: ضربه محبی را گلر فلسطین در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۴: پرتاب اوت بلند حردانی با ضربه سردار آزمون به بیرون از دروازه فلسطین رفت و گل نشد.

دقیقه ۷۶: سردار آزمون با پاس گودرزی توانست گل اول تیم ملی ایران را به ثمر رساند.

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دقیقه ۷۹: ضربه رزاقی‌نیا با اختلاف به بالای دروازه فلسطین رفت.

دقیقه ۸۴: صالح حردانی گل دوم ایران را به ثمر رساند.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۲ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

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دقیقه ۹۰+۲: ضربه افشین صادقی را گلر فلسطین به کرنر فرستاد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع ایران به پایان رسید.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فلسطین ، بازی دوستانه
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