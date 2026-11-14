باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های شخصی در ایتالیا اعلام کرد شرکت متا به عکس‌ها و ویدئو‌های کاربران اندروید بدون کسب رضایت آنها یا اطلاع‌رسانی درباره این موضوع دسترسی داشته و به همین دلیل ۸۰۵ میلیون یورو (۸۸۷ میلیون دلار) جریمه خواهد شد.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد متا از طریق یکی از قابلیت‌های اپلیکیشن فیس‌بوک به تصاویر و ویدئو‌های موجود در گالری شخصی کاربران اندروید دسترسی پیدا می‌کرد. این قابلیت محتوای موجود در گالری کاربران را برای انتشار در فیس‌بوک به آنها پیشنهاد می‌داد.

بر اساس اعلام این نهاد، متا ۶۰ روز فرصت دارد این قابلیت را به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال کند و برای دسترسی به تصاویر و ویدئو‌های کاربران، رضایت جداگانه آنها را دریافت کند.

منبع: رویترز