مدیرجهاد کشاورزی آمل از قلع و قمع ۷ هزار مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی‌زاده مدیرجهاد کشاورزی آمل گفت:با پیگیری‌های مستمر و سختگیرانه مرکز جهادکشاورزی رئیس‌آباد و واحد حقوقی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آمل ده مورد شامل سه بنای نیمه کاره و هفت مورد دیوارکشی و تفکیک با دستور قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰، اجرای حکم و ۷ هزار مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع گردید.

او بر عزم جدی این مدیریت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

هادی زاده گفت: اجرای این احکام شامل قلع و قمع بنا و دیوارکشی و تفکیک بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

او افزود: اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.

برچسب ها: قلع و قمع ، تغییر کاربری غیرمجاز
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