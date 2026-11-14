باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - محمد مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به تعداد صاحبان مشاغل مشمول نظام مالیاتی گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون نفر از صاحبان مشاغل در کشور مشمول مالیات هستند که عمدتاً در گروه مؤدیان خرد قرار می‌گیرند.

وی افزود: با وجود تعداد بالای صاحبان مشاغل، مجموع مالیاتی که این گروه پرداخت می‌کنند، سهم قابل توجهی از کل درآمدهای مالیاتی وصول‌شده توسط سازمان امور مالیاتی را تشکیل نمی‌دهد؛ به‌طوری‌که سهم مجموع مالیات پرداختی صاحبان مشاغل از کل مالیات کشور کمتر از ۶ درصد است.