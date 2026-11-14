فرماندار شهرستان میانه با قدردانی از مشارکت و همراهی مؤدیان مالیاتی در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اعلام کرد: با مشارکت مردم و انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی، اعتبار سه پروژه اولویت‌دار شهرستان میانه تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -بمحمدرضا مشایخی فرماندار شهرستان میانه گفت: تنها پروژه احداث باند دوم محور میانه ـ سرچم به طول یازده کیلومتر همچنان نیازمند مشارکت و تأمین اعتبار از طریق این طرح است.

وی افزود: خوشبختانه با مشارکت صورت‌گرفته، اعتبار سه پروژه شامل آبرسانی تک‌روستایی، توسعه و تجهیز فضا‌های ورزشی و احداث خانه تکواندو میانه و همچنین تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی و ورزشی دوره ابتدایی تأمین شده است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی در پیشبرد طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان است.

مشایخی با اشاره به اهمیت محور میانه ـ سرچم در توسعه ارتباطات جاده‌ای و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان، از صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی و تمامی مؤدیان مالیاتی دعوت کرد با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir، در فرایند انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود مشارکت کرده و پروژه احداث باند دوم محور میانه ـ سرچم (یازده کیلومتر) را انتخاب کنند.

برچسب ها: مالیات ، پروژه
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