باشگاه خبرنگاران جوان - گفته می‌شود، رومن گوفمن، رئیس سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد، برای تحریک دولت ترامپ برای از سرگیری جنگ در این مقطع زمانی به واشنگتن سفر کرده است. این حضور با اعتراض اپوزسیون روبه‌رو شده که درحال فعالیت برای تشکیل دولت و برکناری نتانیاهو از نخست‌وزیری هستند.

۱.ایهود باراک، نخست‌وزیر و وزیرجنگ اسبق اسرائیل که از مخالفان نتانیاهو است، به اپوزیسیون پیشنهاد داده به مقامات نظامی و سیاسی هشدار دهند در صورت کمک به آغاز جنگ غیرضروری، پس از روی کارآمدن دولت جدید مورد پیگیرد قرار گرفته و باید پاسخگو باشند.

آیزنکوت که مامور به تشکیل دولت شده تا لیبرمن، عضو ائتلاف وی، در خصوص آغاز جنگ در این برهه هشدار داده‌اند. نتانیاهو جلسه‌ای مشترک با آیزنکوت داشت تا با ارائه اطلاعات و ارزیابی‌های جدید از میزان مخالف وی بکاهد اما او پس از این جلسه نیز اعلام کرد ضرورتی برای یک حمله دیگر در این مقطع زمانی وجود ندارد.

پیشنهادی که باراک داده، پیش از ارائه، در ذهن مقامات ارتش وجود داشت و مشهور شده که این نهاد به دلیل وضعیت دولت انتقالی، موافق عملیات نظامی علیه ایران نیست. مخالفت اپوزسیون و تردید ارتش، دو مانع مهم در مسیر نتانیاهو هستند زیرا هم‌اکنون آغاز جنگ، بیش از پیش غیرملی دیده خواهد شد.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده دولت در وضعیت انتقالی کنونی، در صورت لزوم اختیار حمله به منشا تهدیدات را دارد. دولت نتانیاهو نشانه‌هایی بروز داده که خود را در داخل به نظر مخالفان که مامور به تشکیل دولت آتی شده‌اند و آمریکا برای جنگ نمی داند؛ در خصوص مورد دوم که ورود به جنگ بدون اجازه آمریکاست تردید وجود دارد.

گوفمن در کنار زینی، رئیس اطلاعات داخلی موسوم به شاباک، از جمله افراد بسیار نزدیک به نتانیاهو هستند. نتانیاهو رئیس هر دو سازمان اطلاعاتی خارجی و داخلی را از نظامیان انتخاب کرده است. به نظر می‌رسد نتانیاهو با توجه به آنکه ارتش بیشتر تحت تاثیر فرماندهان عالیرتبه، افسران و جامعه است، به این نتیجه رسیده بود که نخواهد توانست این نهاد را بیش از اندازه دستورپذیر کند و راهکار آن، دستورپذیرتر کردن موساد و شاباک است و برای آنکه سایه این دو بر ارتش هم انداخته شود، از نظامیان در راس آن ها استفاده کرده است.

حضور گوفمن به عنوان رئیس یک دستگاه اطلاعاتی در آمریکا، با سابقه‌ای که به عنوان دستیار نظامی نخست‌وزیر و فعالیت در ارتش داشته است، به صورت دوگانه اطلاعاتی-نظامی دیده می‌شود. رسانه‌ها گزارش می‌کنند، او با اطلاعات جدید از برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به آمریکا رفته اما با توجه به کسوت پیشین‌اش، احتمالا باید حامل پیشنهادات عملیاتی هم باشد.

ترامپ مشکلات خود را دارد. او از نتانیاهو حمایت کرد اما تعداد کرسی‌های نخست وزیر از ۶۸ به ۵۳ سقوط کرده و پس از آن نیز ۷ کرسی حزب یهودیت توراتی از ائتلاف کاسته شده و حالا بی‌بی ۴۶ کرسی در اختیار دارد. رئیس‌جمهور آمریکا بر اثر تبعات ناشی از ایران در انتخابات میان‌دوره‌ای در مجلس نمایندگان، مجلس سنا و فرمانداری های ایالتی دچار شکست سنگینی شد و احتمال می‌رود تمایل نداشته باشد جنگ را در بازه‌ای از سر گیرد که در نهایت شکست و کنار رفتن نتانیاهو از نخست‌وزیری به نام وی تمام شود. ۱۸ روز از انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی و ۱۰ روز از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گذشته و هیچ‌کدام از سناریوهایی که جنگ را پیش، درحین و یا بلافاصله پس از پایان برگزاری‌ها پیش‌بینی می‌کردند، تحقق نیافته‌اند. این تعویق، به تفاوت شرایط میان نتانیاهو و ترامپ مرتبط است. نتانیاهو خود را در تنگنا می‌بیند اما ترامپ تا ۱۳ دی ماه که کنگره جدید مستقر خواهد شد، برای خود زمان قائل است و در این مدت می‌تواند به اثرگذاری محاصره و فشار اقتصادی امید بندد.

عدم محدودیت زمانی مشابه میان دو رئیس دولت برای از سرگیری جنگ، علاقمند نبودن ترامپ به نوشته شدن برکناری نتانیاهو به پای وی و امیدی که به اثرگذاری محاصره دارد، تاکنون مانع از سرگیری جنگ شده‌اند. آنچه نتانیاهو، گوفمن را مامور آن ساخته ارائه اطلاعاتی به آمریکا است که شواهدی از حرکت جدی هسته ای و یا تولید موشک دوربرد بالستیک را نشان می‌دهند.

در ایران دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که همانند گذشته نیت نتانیاهو را تحریک ایران برای کسب بهانه آغاز جنگ و ورود مجدد آمریکا می‌داند و دیدگاهی که اعتقاد دارد در حال حاضر توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به کار تصمیم‌گیری نمی‌آیند.بر فرض اگر رژیم صهیونیستی و یا آمریکا اقدامی هرچند محدود انجام دادند، ایران برای تبدیل نشدن واقعه به جنگ فراگیر باید سکوت کند؟ مشخص است که پاسخ ندادن منجر به فروپاشی بازدارندگی و آمادگی دشمن برای دور بعدی جنگ می‌شود.

در همین حال ایران تهدیدات سنگینی درقبال هرگونه تحریک دشمن ابراز کرده است؛ پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت به هرگونه تحریک بزرگ نظامی و تروریستی که از سوی رهبر معظم انقلاب به فرماندهان ارشد ابلاغ شده و دستگاه نظامی طی روزهای اخیر آمادگی‌های مرتبط را ایجاد کرده است.

تهران به مسائل سیاسی توجه دارد و نگاه تک‌خطی را دنبال نمی‌کند، اما در واقعیت توجه به شرایط سیاسی دشمن برای کشور راهگشا نیست. تهران نمی‌تواند در صورت مبادرت دشمن به عملیات، صحنه را تماشا کند؛ چه اینکه اگر بخواهد به اقدامات نتانیاهو و ترامپ واکنشی نشان ندهد، نخست‌وزیر رژیم در داخل سرزمین‌های اشغالی تصویر قدرتمندی از خود ساخته و مخالفان را کنار می‌زند. در صورتی که حرکت نتانیاهو رعب‌انگیز و بدون هزینه دیده شود، اپوزسیون هم با آن مخالفت نخواهد کرد.

منبع: فرهیختگان