باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین خسروپناه روز شنبه در نشست با روسای دانشگاه‌ها، اعضای هیات علمی و هیات اندیشه‌ورز سیستان و بلوچستان در سرسرای خاتم استانداری اظهار کرد: /وقت آن رسیده/ ظرفیت دانشگاه‌ها متناسب با مزیت‌های اقتصادی و نیازهای واقعی هر منطقه به کار گرفته شود.

به اعتقاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تناسب نداشتن برخی رشته‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار از جمله برخی مسائل و چالش آموزش عالی است بر همین اساس رشته‌های تحصیلی متناسب با شرایط استانها بازنگری شوند و رشته‌های دارای ظرفیت اشتغال‌زایی و درآمدزایی نیز توسعه یابد.

خسروپناه ادامه داد: کندی فرایند شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم توسعه رشته‌های مورد نیاز را دشوار کرده است و واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاه‌ها برای ایجاد رشته‌های جدید و متناسب‌سازی آموزش عالی با نیازهای منطقه می‌تواند این روند را تسهیل کند.

به گفته وی جا دارد دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان متناسب با ظرفیت‌های منطقه در حوزه‌های دریا، کشاورزی، انرژی، معدن، حمل‌ و نقل، سلامت، محیط زیست و فناوری اطلاعات نقش مشخصی در اجرای نقشه جامع علمی کشور داشته باشد.

وی بیان کرد: سهم هر دانشگاه در اجرای این نقشه بر اساس توان تخصصی و مزیت‌های منطقه‌ای تعیین شود به‌گونه‌ای که دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان در حوزه‌هایی مانند علوم و فنون دریایی، امنیت غذایی، کشاورزی، هوافضا، الکترونیک، نانوفناوری و زیست‌فناوری فعالیت کنند.

وی بر ضرورت ارتباط پژوهش‌های دانشگاهی با مسائل سیستان و بلوچستان تأکید کرد و افزود: فاصله میان تولید مقالات علمی و نیازهای استان باید کاهش یابد و پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به موضوعاتی اختصاص پیدا کنند که در حل مشکلات منطقه مؤثر باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی، نوآوری و فناوری نیز در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است و تشکیل کارگروهی زیر نظر استاندار برای هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به سمت مسائل اولویت‌دار استان ضروریست.

وی با اشاره به محدودیت دسترسی برخی مناطق سیستان و بلوچستان به خدمات آموزشی و درمانی مناسب اظهار کرد: برای پاسخ به نیازهای این مناطق، ایجاد دانشگاه مستقل در همه شهرها ضرورت ندارد و می‌توان متناسب با نیاز هر منطقه، دانشکده یا گروه آموزشی مورد نیاز را ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: سیستان و بلوچستان چهار دانشگاه علوم پزشکی دارد و ایجاد دانشگاه پنجم ضرورتی ندارد اما امکان راه‌اندازی دانشکده‌های علوم پزشکی در برخی شهرها برای گسترش خدمات درمانی وجود دارد و اجرای آن به تأمین زیرساخت و منابع مالی نیاز دارد که خیران سلامت می‌توانند در فراهم کردن نیازها مشارکت کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پارک علم و فناوری سیستان‌ و بلوچستان را از ظرفیت‌های مهم توسعه فناوری استان برشمرد و اظهار کرد: این مجموعه ظرفیت قابل توجهی برای گسترش فعالیت‌های فناورانه دارد و باید ارتباط دانشگاه‌ها با بخش صنعت و تولید تقویت شود.

خسروپناه با اشاره به جایگاه ایران در حوزه فناوری‌های پیشرفته گفت: کشور در تولید محصولات زیست‌فناوری رتبه پنجم جهان را دارد و ۱۹ محصول در این حوزه تولید کرده است. ایران همچنین در نانوفناوری در رتبه چهارم تا پنجم جهان قرار دارد.

وی با یادآوری ظرفیت صنایع دستی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از مجموع ۲۹۹ رشته صنایع دستی کشور، بیش از ۵۰ رشته در این استان وجود دارد و سند صنایع دستی با هدف رفع موانع این حوزه و کمک به توسعه تولید و صادرات تدوین شده است.

خسروپناه همچنین به مشارکت یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در تدوین نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: تشکیل هیات‌های اندیشه‌ورز علم و فناوری استان‌ها با هدف مشارکت استادان و دانشگاهیان در تصمیم‌سازی‌ علمی دنبال می‌شود و این هیات‌ها مسائل مشخص استان را همراه با راهکارهای اجرایی مطرح کنند.

وی درباره اجرای سند دانشگاه اسلامی اظهار کرد: مسوولیت اجرای این سند برعهده دانشگاه‌هاست و هر مرکز آموزش عالی متناسب با شرایط خود، مفاد آن را بومی‌سازی و اجرا کند.