مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده بیرجند - قاین (گردنه ثمن‌شاهی) ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محمدپور عصر روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۶:۴۲ در کیلومتر ۲۵ جاده بیرجند - قاین و محدوده گردنه ثمن‌شاهی به عوامل امدادی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امداد و نجات پایگاه مهیاباد و واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند که پنج نفر توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر و ۱۰ نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

ایرنا 

برچسب ها: تصادف رانندگی ، حادثه
خبرهای مرتبط
تصادف خودرو‌های شوتی یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت
افزایش ۲۰ درصدی مأموریت‌های اورژانس در خراسان جنوبی
از کاهش فوتی‌های حوادث جاده‌ای تا افزایش ۲۱ درصدی تخلفات ناوگان مسافربری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توزیع ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مالیات در خراسان جنوبی 
بیرجند دومین مرکز استان سرد کشور شد
محکومیت بیش از ۳ میلیاردی قاچاقچی سوخت در سربیشه
کشف ۴۹ فقره سرقت احشام در خراسان جنوبی
واژگونی اتوبوس در جاده بیرجند به قاین ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت
آخرین اخبار
واژگونی اتوبوس در جاده بیرجند به قاین ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت
توزیع ۱۳۰۰ میلیارد تومانی مالیات در خراسان جنوبی 
محکومیت بیش از ۳ میلیاردی قاچاقچی سوخت در سربیشه
بیرجند دومین مرکز استان سرد کشور شد
کشف ۴۹ فقره سرقت احشام در خراسان جنوبی