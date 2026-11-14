باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محمدپور عصر روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۶:۴۲ در کیلومتر ۲۵ جاده بیرجند - قاین و محدوده گردنه ثمن‌شاهی به عوامل امدادی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امداد و نجات پایگاه مهیاباد و واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند که پنج نفر توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر و ۱۰ نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

ایرنا