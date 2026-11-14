مدنی‌زاده گفت:گزارش عملکرد و دلایل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  سید علی وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها، از جمله سوءمدیریت مدیران، عملکرد شرکت‌ها و مشکلات ناشی از قوانین و ساختارهای موجود، بررسی شده است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مأموریت بررسی وضعیت شرکت‌های زیان‌ده اظهار کرد: صبح امروز گزارشی از وضعیت و عملکرد شرکت‌های زیان‌ده و دلایل بروز زیان در این شرکت‌ها به رئیس‌جمهور ارائه شد.

وی افزود: در این بررسی، دلایل زیان‌دهی شرکت‌ها به‌صورت تفکیک‌شده مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که مشخص شود چه میزان از زیان‌ها ناشی از سوءعملکرد شرکت‌ها و مدیران بوده و چه میزان به قواعد و قوانین حاکم یا ساختارهای موجود بازمی‌گردد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است، تصریح کرد: مقرر شده است طی هفته‌های آینده گزارش مذکور برای بررسی و تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه شود تا پس از جمع‌بندی و نهایی شدن تصمیمات در دولت، اقدامات اجرایی لازم انجام شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: پس از نهایی شدن موضوع در دولت، اطلاع‌رسانی درباره جزئیات گزارش و تصمیمات اتخاذشده انجام خواهد شد.

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، رشد اقتصادی
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