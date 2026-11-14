آلودگی هوا یکی از عواملی است که می‌تواند سلامت افراد را تحت تاثیر قرار دهد. در روزهایی که کیفیت هوا کاهش پیدا می‌کند، علاوه بر رعایت توصیه‌های بهداشتی و کاهش حضور غیرضروری در فضای باز، توجه به تغذیه نیز اهمیت دارد. مصرف میوه‌ها، سبزیجات، مغزها، ماهی و دیگر مواد غذایی مفید می‌تواند به تامین نیازهای بدن و حفظ سلامت کمک کند. برخی از این خوراکی‌ها به دلیل داشتن ویتامین‌ها و ترکیبات مفید، انتخاب‌های مناسبی برای برنامه غذایی روزهای آلوده هستند.

مرکبات و کیوی را فراموش نکنید

پرتقال، نارنگی، کیوی و فلفل دلمه‌ای از منابع خوب ویتامین C هستند. این ویتامین به محافظت از سلول‌های بدن کمک می‌کند و برای عملکرد طبیعی دستگاه ایمنی نیز ضروری است. برای دریافت ویتامین C لازم نیست سراغ خوراکی‌های گران‌قیمت بروید. یک عدد پرتقال یا کیوی در میان‌ وعده، یا مقداری فلفل دلمه‌ای در کنار غذا، می‌تواند بخشی از نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین کند. بهتر است میوه‌ها به‌صورت کامل مصرف شوند، زیرا علاوه بر ویتامین‌ها، فیبر نیز دارند. تنوع در انتخاب میوه‌ها کمک می‌کند مواد مغذی مختلفی به بدن برسد.

بادام و تخمه آفتابگردان میان‌ وعده‌های مغذی

بادام، فندق و تخمه آفتابگردان از منابع ویتامین E هستند که به محافظت از سلول‌های بدن در برابر آسیب کمک می‌کند. گنجاندن مقدار متعادلی از این خوراکی‌ها در برنامه روزانه، راهی ساده برای دریافت ویتامین E است. برای مثال می‌توان مقداری بادام یا تخمه آفتابگردان کم‌ نمک را در محل کار یا مدرسه به‌ عنوان میان‌ وعده مصرف کرد. این مغزها علاوه بر ویتامین E، چربی‌های مفید و مواد مغذی دیگری نیز دارند. البته بهتر است در مصرف آن‌ها تعادل رعایت شود و انواع کم‌مک انتخاب شوند.

ماهی و گردو را در برنامه غذایی قرار دهید

ماهی‌های چرب مانند سالمون، ساردین و قزل‌آلا از منابع امگا ۳ هستند. گردو و بذر کتان نیز مقداری از این چربی مفید را در اختیار بدن قرار می‌دهند. امگا ۳ در سلامت قلب و عروق و تنظیم فرایندهای التهابی بدن نقش دارد. به همین دلیل دریافت کافی آن بخشی از یک برنامه غذایی سالم به شمار می‌رود. اگر در برنامه غذایی خانواده ماهی کمتر استفاده می‌شود، می‌توان با توجه به شرایط و امکانات، آن را به وعده‌های هفتگی اضافه کرد. گردو نیز می‌تواند همراه صبحانه، میان‌ وعده یا سالاد مصرف شود. ترکیب گردو با نان و پنیر یا افزودن آن به سالاد، راهی ساده برای استفاده بیشتر از این ماده غذایی است.

سبزیجات رنگی را از سفره حذف نکنید

هویج، اسفناج و کدوحلوایی سرشار از ترکیبات گیاهی مفیدی هستند که به حفظ سلامت بدن کمک می‌کنند. برخی از این ترکیبات در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شوند که برای سلامت چشم، پوست و عملکرد طبیعی دستگاه ایمنی اهمیت دارد. برای استفاده بیشتر از این مواد غذایی می‌توان هویج را به‌ صورت خام یا پخته مصرف کرد، اسفناج را به آش و خوراک افزود و از کدوحلوایی در تهیه سوپ و غذاهای خانگی بهره برد. یکی از راه‌های ساده برای بهبود کیفیت تغذیه خانواده، استفاده از سبزیجات با رنگ‌های مختلف در طول هفته است. هرکدام از این مواد غذایی ترکیبات متفاوتی دارند و تنوع آن‌ها به تامین بهتر مواد مغذی کمک می‌کند.

سیر، پیاز و کلم بروکلی، انتخاب‌هایی برای تنوع غذایی

سیر و پیاز از مواد غذایی پرکاربرد در آشپزی ایرانی هستند و کلم بروکلی نیز می‌تواند به شکل‌های مختلف در برنامه غذایی قرار بگیرد. این خوراکی‌ها ترکیبات گیاهی مفیدی دارند که در فرایندهای دفاعی بدن نقش دارند. استفاده از سیر و پیاز در غذاهای خانگی علاوه بر کمک به طعم بهتر غذا، راهی برای بهره‌مندی از ترکیبات موجود در آن‌هاست. کلم بروکلی را نیز می‌توان به‌ صورت بخارپز، در سوپ یا همراه دیگر سبزیجات مصرف کرد. برای داشتن تغذیه بهتر لازم نیست غذاهای روزمره خانواده به‌طور کامل تغییر کنند. گاهی افزودن چند نوع سبزی به غذا یا استفاده متنوع‌تر از مواد اولیه در دسترس، به بهبود کیفیت برنامه غذایی کمک می‌کند.

سیب، جو دوسر و حبوبات برای سلامت دستگاه گوارش

سیب، جو دوسر، عدس، لوبیا و نخود از منابع فیبر هستند. فیبر به عملکرد طبیعی دستگاه گوارش کمک می‌کند و مصرف کافی آن برای حفظ سلامت روده اهمیت دارد. سیب را می‌توان به‌ عنوان میان‌ وعده مصرف کرد، جو دوسر را در وعده صبحانه گنجاند و حبوبات را در تهیه غذاهایی مانند عدسی، خوراک لوبیا و انواع آش به کار برد. بهتر است به‌ جای مصرف همیشگی نان و غلات تهیه‌شده از آرد تصفیه‌شده، بخشی از آن‌ها با انواع سبوس‌دار جایگزین شوند. مصرف میوه کامل به‌ جای آب‌میوه نیز به دریافت فیبر بیشتر کمک می‌کند. در کنار این مواد غذایی، نوشیدن آب کافی اهمیت دارد.

در روزهای آلوده چه بخوریم؟

برای داشتن برنامه غذایی مناسب در روزهای آلوده، نیازی به تهیه غذاهای خاص یا گران‌قیمت نیست. می‌توان با استفاده از خوراکی‌های معمولی و در دسترس، تنوع بیشتری به وعده‌های غذایی داد. برای نمونه نان و پنیر همراه با گردو و یک عدد میوه می‌تواند صبحانه‌ای ساده باشد. در وعده ناهار می‌توان سبزیجات را کنار غذا قرار داد و در وعده شام از ماهی یا یکی از غذاهای تهیه‌شده با حبوبات استفاده کرد. سیب، پرتقال، کیوی و مقداری مغز کم‌ نمک نیز گزینه‌هایی برای میان‌ وعده هستند.

نکته مهم این است که به یک ماده غذایی خاص تکیه نکنیم. بدن برای حفظ سلامت به مجموعه‌ای از مواد مغذی نیاز دارد و مصرف متنوع میوه‌ها، سبزیجات، مغزها، حبوبات، غلات کامل و منابع پروتئینی به تامین این نیازها کمک می‌کند.

تغذیه سالم در کنار مراقبت از خود

در روزهای آلوده انتخاب مواد غذایی مناسب می‌تواند بخشی از مراقبت روزانه از سلامت باشد. مرکبات و کیوی، مغزها، ماهی، سبزیجات رنگی و حبوبات هرکدام مواد مغذی متفاوتی دارند و مصرف متعادل آن‌ها به حفظ سلامت عمومی کمک می‌کند. در کنار تغذیه مناسب، پیگیری شاخص کیفیت هوا، کاهش فعالیت بدنی سنگین در فضای باز هنگام ناسالم بودن هوا و رعایت توصیه‌های بهداشتی نیز اهمیت دارد. کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی باید توجه بیشتری به توصیه‌های مربوط به روزهای آلوده داشته باشند.

در نهایت بهترین انتخاب این است که میوه‌ها و سبزیجات را در وعده‌های روزانه جای دهیم، از مغزها و منابع چربی مفید استفاده کنیم و حبوبات و غلات کامل را از برنامه غذایی خانواده کنار نگذاریم. این تغییرات ساده، بدون نیاز به رژیم‌های پیچیده، به بهبود کیفیت تغذیه و حفظ سلامت بدن کمک می‌کنند.

منبع: ایرنا