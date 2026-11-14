باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا پس از توقف چندساعته پرواز‌های تجاری در سراسر این کشور، گفت که سفر هوایی امن است، اما درباره ادامه لغو پرواز‌ها هشدار داد.

دافی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با وجود ازسرگیری پروازها، مسافران همچنان با تأخیر و لغو پرواز‌ها روبه‌رو خواهند شد؛ زیرا شرکت‌های هواپیمایی در حال تنظیم دوباره برنامه پرواز‌ها و جابه‌جایی هواپیما‌ها و خدمه به مناطق مورد نیاز هستند.

صبح جمعه به وقت محلی، در پی یک اختلال شدید در سیستم کنترل ترافیک هوایی آمریکا، اداره هوانوردی فدرال این کشور برای چند ساعت پرواز‌های خروجی از تمام فرودگاه‌های آمریکا را متوقف کرد.

به گفته شان دافی سیستم‌های راداری و ارتباطی مراکز کنترل ترافیک هوایی دچار «ناپایداری» شده و سوئیچ‌ها و روتر‌های قدیمی سیستم به دلیل حجم بالای داده‌ها دچار اختلال شدند. در نتیجه، اداره هوانوردی فدرال دستور توقف پرواز‌های خروجی در سراسر آمریکا را صادر کرد.

این توقف بیش از چهار ساعت طول کشید و حدود ساعت ۸:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا لغو شد. هواپیما‌هایی که در آسمان بودند، اجازه داشتند در مقصد خود فرود بیایند.

این اختلال باعث لغو بیش از ۱۲ هزار پرواز در روز‌های جمعه و شنبه و تأخیر هزاران پرواز دیگر شد. برخی هواپیما‌ها نیز مجبور شدند مسیر خود را تغییر دهند یا به فرودگاه مبدأ بازگردند.

وزیر امنیت داخلی آمریکا می‌گوید تاکنون نشانه‌ای از حمله سایبری دیده نشده و اختلال ممکن است منشأ مخابراتی و فنی داشته باشد. با این حال، بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه