با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری، ۸ موتور متعلق به چهار فروند هواپیما از ناوگان ایرلاین‌های داخلی مجوز پرواز دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - پس از زمین‌گیر شدن تعدادی از هواپیماهای MD به دلیل اجرا نشدن الزامات دستورالعمل صلاحیت پروازی (AD) ابلاغی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، اکنون ۸ موتور متعلق به چهار فروند هواپیما از ناوگان ایرلاین‌های ایرتور، کیش‌ایر، آوا و اطلس موفق به اخذ مجوز صلاحیت پروازی شده‌اند.

محمد رضا واقفی منش با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای ایمنی پروازها، اجرای الزامات و دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، پس از بررسی‌های انجام‌شده، هشت موتور مربوط به چهار فروند هواپیمای MD متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ایرتور، کیش‌ایر، آوا و اطلس موفق به دریافت مجوز صلاحیت پروازی شده‌اند.

سرپرست دفتر صلاحیت پروازی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: این اقدام می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی سایر هواپیماهای MD به چرخه عملیاتی را نیز فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌های هواپیمایی در صورت رعایت کامل مفاد و الزامات مندرج در دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی (AD) سازمان هواپیمایی کشوری، امکان بهره‌برداری مجدد از این هواپیماها را خواهند داشت.

سرپرست دفتر صلاحیت پروازی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این پرسش که پیگیری‌ها از برخی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد مجوز صادرشده از سوی سازمان صرفاً مربوط به موتورهایی است که الزامات تعیین‌شده را رعایت کرده‌اند، توضیح داد: این هشت موتور به‌صورت خودکار الزامات و مفاد مربوطه را رعایت کرده‌اند و از این بابت مشکلی برای انجام پرواز ندارند.

بر این اساس، بازگشت سایر هواپیماهای MD به ناوگان عملیاتی کشور نیز منوط به رعایت الزامات ایمنی و دریافت تأییدیه‌های لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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