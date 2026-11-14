کرملین تایید کرد که روسای جمهور روسیه، آمریکا و چین این هفته برای اولین بار در قالب نشستی سه‌جانبه در شهر شنژن چین دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که نشست سه‌جانبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۱۹ نوامبر (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در شهر شنژن چین برگزار خواهد شد.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفت: «توافق شده است که نشست سه‌جانبه بین روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا روز ۱۹ نوامبر برگزار شود. این نشست در حاشیه اجلاس سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) در شهر شنژن برگزار خواهد شد».

ترامپ پیش‌تر گفته بود که انتظار دارد در حاشیه این اجلاس با پوتین و شی دیدار کند. وزارت خارجه چین نیز گفته بود که گفت‌و‌گو‌ها درباره برگزاری این نشست در جریان است، اما تاکید کرد که هنوز توافقی در این زمینه اعلام نشده است.

این دیدار در صورت برگزاری، نخستین نشست رسمی سه‌جانبه این سه مقام خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آمریکا و چین ، ولادیمیر پوتین ، دونالد ترامپ
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