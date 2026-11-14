باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی قهرمانی در دیدار با خانواده سه شهید جنایت آمریکا در حمله به منزل مسکونی در محله چاه‌تنگوی جزیره قشم، با تشریح ابعاد این جنایت اظهار کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، هیچ‌یک از اعضای خانواده شهدای این محله فعالیت نظامی یا ارتباطی با امور نظامی نداشته‌اند و نه در منزل آن‌ها و نه در اطراف آن، هیچ‌گونه تاسیسات یا موضع نظامی وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: خانه محل سکونت خانواده شهیدان جعفری نیز در یکی از محله‌های معمولی، سنتی و قدیمی جزیره قشم قرار داشته و افرادی که در این حمله به شهادت رسیده‌اند، یک راننده زحمتکش تاکسی، همسر خانه‌دار وی و فرزند ۲ ساله آن‌ها بوده‌اند که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های نظامی نداشتند.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر اینکه هدف قرار گرفتن چنین خانواده‌ای مصداقی آشکار از مظلومیت قربانیان غیرنظامی است، گفت: پیگیری پرونده جنایت جنگی مربوط به حمله به محله چاه‌تنگوی قشم را با جدیت دنبال می‌کنیم و این پرونده ظرف یک تا ۲ روز آینده تکمیل و با صدور قرار مناسب به دادسرای تهران ارسال خواهد شد.

قهرمانی همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی و جبران خسارات وارده به خانواده شهدا خاطرنشان کرد: چنانچه اقدامات لازم برای ثبت و مطالبه خسارات در شعبه ۵۵ انجام نشده باشد، موضوع پیگیری و هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد تا وکالت‌های مورد نیاز اخذ و خسارات وارده از طریق این شعبه ثبت و دنبال شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی خود را در برابر خون پاک شهدا و خانواده‌های معظم آنان مسئول می‌داند، تصریح کرد: وظیفه داریم تا آخرین مرحله حقوق شهدای مظلوم و خانواده‌های آنان را پیگیری کنیم و اجازه ندهیم جنایاتی که علیه مردم بی‌گناه و غیرنظامیان انجام گرفته، بدون پاسخگویی و مجازات عاملان آن باقی بماند.