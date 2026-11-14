باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی چیزی که روزی نماد پیشرفت و زندگی مدرن بوده، با ظهور یک ایده تازه، به وسیلهای معمولی و کماستفاده تبدیل میشود؛ تغییری که نشان میدهد در دنیای فناوری، هیچ جایگاهی همیشگی نیست.
فرض کنید امروز تلفن همراهتان را کنار بگذارید و بخواهید یک روز کامل را با امکانات بیست سال پیش بگذرانید. برای پیدا کردن مسیر باید نقشه کاغذی همراه داشته باشید، برای گوش دادن به موسیقی سراغ نوار کاست بروید و برای ثبت یک عکس، از دوربینی استفاده کنید که نمیتوانید نتیجه آن را همان لحظه ببینید. احتمالا خیلی زود متوجه میشوید که انجام سادهترین کارها چقدر زمانبر شده است!این تفاوت نشان میدهد که فناوریها فقط برای ساختن وسایل جدید به وجود نمیآیند؛ بلکه هدف آنها پاسخ دادن به نیازهای انسان و آسانتر کردن زندگی است. با تغییر این نیازها، ابزارهایی که زمانی ضروری بودند ممکن است دیگر کارایی گذشته را نداشته باشند و جای خود را به راهکارهای تازه بدهند.
به این فرایند، منسوخ شدن فناوری میگویند.منسوخ شدن یک فناوری زمانی است که آن فناوری به دلیل تغییر نیاز کاربران یا ظهور روشها و ابزارهای کارآمدتر، جایگاه و کاربرد قبلی خود را از دست میدهد. البته منسوخ شدن لزوما به معنای خراب شدن یا از بین رفتن یک فناوری نیست، بلکه ممکن است همچنان قابل استفاده باشد، اما دیگر انتخاب اول مردم نباشد.برای درک بهتر این موضوع، میتوان به دستگاه فکس اشاره کرد. زمانی این دستگاه یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در ادارهها بود و افراد برای ارسال اسناد از آن استفاده میکردند. اما امروزه ارسال فایل از طریق ایمیل و پیامرسانها سریعتر و سادهتر است. به همین دلیل، استفاده از دستگاه فکس در بسیاری از محیطهای کاری کاهش یافته است.
اما نکته جالب اینجاست که همه فناوریهای قدیمی کاملا ناپدید نمیشوند. برای مثال، صفحههای موسیقی و دوربینهای عکاسی فیلمی هنوز هم طرفداران خاص خود را دارند. بعضی افراد به دلیل کیفیت، حس نوستالژیک یا تجربه متفاوت، همچنان از آنها استفاده میکنند.بنابراین منسوخ شدن یک فناوری لزوما به معنای بیارزش شدن آن نیست؛ بلکه ممکن است فقط از زندگی روزمره فاصله بگیرد و به ابزاری تخصصی، سرگرمی یا حتی بخشی از خاطرات گذشته تبدیل شود.فناوریها زمانی جایگاه خود را از دست میدهند که دیگر نتوانند مانند گذشته پاسخگوی نیازهای انسان باشند؛ چراکه آنچه یک فناوری را ماندگار میکند، نه قدمت آن، بلکه کاربردش در زندگی امروز است.
منبع: فارس