باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی چیزی که روزی نماد پیشرفت و زندگی مدرن بوده، با ظهور یک ایده تازه، به وسیله‌ای معمولی و کم‌استفاده تبدیل می‌شود؛ تغییری که نشان می‌دهد در دنیای فناوری، هیچ جایگاهی همیشگی نیست.

فرض کنید امروز تلفن همراهتان را کنار بگذارید و بخواهید یک روز کامل را با امکانات بیست سال پیش بگذرانید. برای پیدا کردن مسیر باید نقشه کاغذی همراه داشته باشید، برای گوش دادن به موسیقی سراغ نوار کاست بروید و برای ثبت یک عکس، از دوربینی استفاده کنید که نمی‌توانید نتیجه آن را همان لحظه ببینید. احتمالا خیلی زود متوجه می‌شوید که انجام ساده‌ترین کارها چقدر زمان‌بر شده است! این تفاوت نشان می‌دهد که فناوری‌ها فقط برای ساختن وسایل جدید به وجود نمی‌آیند؛ بلکه هدف آن‌ها پاسخ دادن به نیازهای انسان و آسان‌تر کردن زندگی است. با تغییر این نیازها، ابزارهایی که زمانی ضروری بودند ممکن است دیگر کارایی گذشته را نداشته باشند و جای خود را به راهکارهای تازه بدهند.