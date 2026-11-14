پس از سال‌ها دوری از خانواده، دو مرد از مرکز نگهداری معلولان و سالمندان در قم، در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی، دوباره به آغوش مادرانشان بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان-گاهی یک ویدئو در فضای مجازی می‌تواند سال‌ها انتظار را به پایان برساند؛ این روایتی کوتاه از بازگشت دو مرد از مرکز نگهداری از معلولان و سالمندان انوار آفتاب قم به آغوش مادرانشان است که پس از سال‌ها جدایی، دوباره یکدیگر را پیدا کردند.

این دو نفر که سال‌ها در مرکز نگهداری به سر می‌بردند، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی و پیگیری خیران و خانواده‌هایشان، سرانجام توانستند به خانه و آغوش مادران خود بازگردند و لحظاتی سرشار از احساسات و شوق را رقم بزنند.

این اتفاق، نشان‌دهنده نقش تأثیرگذار فضای مجازی در پیوند دوباره خانواده‌ها و بازگرداندن عزیزان به خانه است و امید تازه‌ای را در دل خانواده‌هایی زنده کرد که سال‌ها در انتظار عزیزان خود بودند.

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برچسب ها: بازگشت به خانه ، معلولان
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